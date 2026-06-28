Yargı Haftası Mesajı: Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei’den Adalet Reformu ve Uluslararası Hesaplaşma Vurgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, Yargı Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajda İran’daki yargı sisteminin temel sorumluluklarına ve güncel hukuki gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mesajına, Kerbelâ ve Hüseynî kıyamın hak ve adalet mücadelesindeki tarihsel önemine değinerek başlayan Hamanei, bu mücadelenin zulme karşı direniş ve toplumsal ıslah hedefleriyle şekillendiğini belirtti.

Kerbelâ’nın hak ile bâtılın karşı karşıya geldiği en belirgin tarihsel örneklerden biri olduğunu ifade eden Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, İran İslam Devrimi’nin de bu tarihsel çizgide adalet ve hakkaniyet ilkelerini gerçekleştirme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei mesajında yargı erkinin rolüne özel bir bölüm ayırarak, İran İslam Cumhuriyeti’nde yargının temel görevinin halkın haklarını korumak, kamu haklarını ihya etmek, yolsuzlukla mücadele etmek ve adaleti tesis etmek olduğunu belirtti. Bu çerçevede yargı kurumunda reform yapılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Tüm devlet kurumlarının faaliyetlerini İran İslam Cumhuriyeti’nin idealleri ve milletin vakarına uygun şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini ifade eden Hamanei, yargının devlet yapısı içinde diğer kurumları da dönüşüme yönlendirebilecek özel bir konumda bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte, yargının bu rolü üstlenebilmesi için kendi içinde de reform ve yeniden yapılanma sürecini kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumun beklentisinin yargıdaki dönüşümün yalnızca plan ve belgelerde kalmaması olduğunu belirten Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, reformların adliye binalarından mahkeme salonlarına ve günlük hayata kadar hissedilir şekilde yansıması gerektiğini ifade etti. Yolsuzluk ve yargı ihlalleriyle kararlı mücadele edilmesi, hak kayıplarının azaltılması, davaların daha hızlı sonuçlandırılması ve mahkeme kararlarının güvenilirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Mesajında yargı sisteminde aracılık ve nüfuz kullanımının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine de dikkat çeken Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, hiçbir kişinin sahip olduğu güç veya bağlantılar sayesinde başkalarının haklarını ihlal edememesi gerektiğini belirtti. Yargının, mazlumların güvenle başvurabileceği bir kurum olması gerektiğini vurguladı.

Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei ayrıca halkın haklarının yalnızca bireysel davalarla sınırlı olmadığını ifade ederek, ekonomik güvenlikten fırsat eşitliğine, doğal kaynaklardan adil yararlanmaktan sağlıklı çevre hakkına ve meşru özgürlüklere kadar tüm kamusal hakların adalet anlayışının ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Mesajın önemli bölümlerinden biri ise İran halkına yönelik saldırılarla ilgili hukuki süreçlere ayrıldı. Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, İran’a dayatılan savaşlarda hayatını kaybedenlerin kanından ve İran halkının uğradığı maddi ve manevi zararlardan sorumlu olanların mutlaka yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Minab ve Lâmerd’de yaşanan çocuk ölümleri, sağlık merkezlerine yönelik saldırılar ve sivil kayıplar gibi olayların her birinin hem İran iç hukukunda hem de uluslararası mahkemelerde takip edilmesi gereken çok sayıda dava dosyası oluşturduğunu belirten Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, özellikle ABD ve İsrail’e atıf yaparak bazı liderlerin bu suçları açık biçimde itiraf ettiğini ve bunun hukuki açıdan suç ikrarı niteliği taşıdığını ifade etti.

Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei ayrıca daha önce başlatılan hukuki süreçlerin genişletilmesi gerektiğini belirterek, “dayatılan ikinci savaş” sırasında işlenen suçlarla ilgili başlatılan davaların “dayatılan üçüncü savaş” için de uygulanması ve sonuç alınana kadar kesintisiz biçimde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesajının sonunda yargı alanındaki dönüşümün başarısı için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının önemine değinen Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamanei, ihlâs, cesaret ve yeni teknolojilerin etkin kullanımıyla bu sürecin başarıya ulaşabileceğini belirtti ve yargı yöneticilerinden daha önce yapılan tavsiyeleri titizlikle uygulamalarını istedi.