Dünya basınında İran savaşının bilançosu: Hürmüz Boğazı konusuna dikkat çekildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası basında yer alan analizler, ABD-İran mutabakatının bölgesel dengelerde önemli değişimlere yol açtığını ve taraflar arasındaki güven bunalımının derinleştiğini gösteriyor. İran'ın caydırıcılığını koruduğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik konumunu bir pazarlık kozu olarak kullandığı değerlendirilirken, ABD'nin müttefikleri nezdinde güven bunalımı yaşadığı ve iç siyasette anlaşmaya yönelik eleştirilerin arttığı kaydediliyor.

Avustralya merkezli ABC News, İran ve ABD arasındaki geçici mutabakatın Körfez Arap ülkeleri üzerindeki etkisini mercek altına aldı. Haberde, ABD üslerine ev sahipliği yapan ve binlerce İran füze ve insansız hava aracının hedefi haline gelen Körfez ülkelerinin Washington yönetimine karşı giderek "daha soğuk, daha sert ve daha pazarlıkçı" bir tavır sergilediği belirtiliyor.

Londra King's College analistlerine atıfla hazırlanan haberde, Körfez ülkelerinin önceliklerinin "Hürmüz Boğazı'nda serbest seyrüsefer, petrol ve gaz altyapısının korunması ve bölgenin yeniden açık çatışmaya sürüklenmesini engelleyecek diplomatik bir yapı" olduğu kaydedildi. Orta Doğu Enstitüsü'nden Muhammed Süleyman'ın Hürmüz Boğazı'nın uluslararası statüsü konusunda yapılacak herhangi bir tavizin "felaket" olacağı ve Singapur ile Malakka gibi diğer stratejik geçiş noktaları için tehlikeli bir emsal oluşturacağı uyarısına yer verildi.

Haberde ayrıca, geçici mutabakatın İran'ın füze kapasitesine değinmediği ve bu tehdidin bölge üzerinde varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor. Norveçli bir enerji analiz şirketinin, çatışmaların Körfez İşbirliği Konseyi üyelerine verdiği maddi hasarı 58 milyar dolar olarak hesapladığı aktarıldı. Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesislerine ve Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattına yönelik saldırılar hatırlatılırken, güvenlik analisti Dr. Craig'in "Körfez fiziksel olarak toparlanacak ama eski haline dönmesi kolay olmayacak" değerlendirmesine yer verildi.

BBC: ABD ve İran "geri çekilme" konusunda anlaştı

BBC'nin aktardığına göre, ABD'li bir yetkili İran ile karşılıklı saldırıların ardından "geri çekilme" konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı. CBS News'e konuşan yetkili, gemilerin artık Hürmüz Boğazı'ndan "serbestçe" geçebileceğini ve savaşı sona erdirmek için yeni müzakerelerin devam edeceğini ifade etti. İran'ın bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

BBC, iki haftadan kısa bir süre önce imzalanan ateşkesin karşılıklı saldırılarla zayıflatıldığını hatırlatıyor. Yeni çatışma turunun Perşembe günü bir İran mermisinin Hürmüz'de bir yük gemisine isabet etmesiyle başladığı, ardından Centcom'un İran'daki tesisleri hedef aldığı ve Devrim Muhafızları'nın Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail ile Lübnan arasında bir çerçeve anlaşmasına imza atılmasını kolaylaştırdığı ancak bu ateşkesin de İsrail-Hizbullah çatışmaları nedeniyle kırılgan göründüğü ifade ediliyor. Lübnan Hizbullah liderinin anlaşmayı reddettiği ve İsrail'in Pazar günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 200 metrelik bir tüneli vurduğu aktarıldı. 17 Haziran tarihli 14 maddelik mutabakat zaptının "tüm cephelerde acil ve kalıcı askeri operasyon durdurulmasını" öngördüğü hatırlatılıyor.

CNN: "Güreş" ve stratejik mantık

CNN'de Steven Collinson imzalı analizde, İran ile ABD arasındaki yeni çatışmaların ateşkesin kırılganlığını ortaya koyduğu ancak aynı zamanda anlaşmanın neden ayakta kalabileceğini de gösterdiği belirtiliyor. Trump yönetiminden bir yetkilinin iki tarafın "şimdilik geri çekilme" konusunda anlaştığını ve Salı günü Katar'da bir araya geleceğini söylediği, Tahran'ın ise bu haberi hemen doğrulamadığı kaydedildi.

Analizde, dört gün süren karşılıklı saldırıların aslında "iki düşmanın muğlak mutabakat zaptını tam olarak tanımlamak ve gelecekteki müzakereleri şekillendirmek için güreşmesi" olduğu ifade ediliyor. İran'ın, küresel ekonomi için hayati bir su yolunda trafik yönetimi kapasitesi olarak yeni kozunu sağlamlaştırmaya ve Trump'ın siyasi dayanıklılığını test etmeye çalıştığı; Washington'un ise İran'ın Hürmüz'deki seyrüseferi kontrol etmesine izin veremeyeceği, zira bunun başlattığı savaşta yenilgi anlamına geleceği vurgulanıyor.

CNN, tüm bu gerilimin arkasında tam kapsamlı savaşa dönüşü olası kılmayan stratejik bir mantık bulunduğunu savunuyor: İran, yaptırımların kaldırılması ve petrol ihracatının yeniden başlaması da dahil mutabakatın büyük avantajlarından yararlanırken, Hürmüz'deki deniz trafiğindeki artış küresel petrol fiyatlarını ve ABD'de benzin fiyatlarını (galon başına 3,87 dolar) düşürmeye yardımcı oldu. Ancak analistler, İran'ın gelecekteki nükleer müzakerelerde ABD'yi masada tutmak için "küçük tavizleri damla damla vereceği" uyarısında bulunuyor. ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz'ın Trump'ın uluslararası denizciliğe yönelik saldırılara kayıtsız kalmayacağı yönündeki uyarısı hatırlatılırken, analiz temel sorunun Hürmüz üzerindeki çatışmaların kontrol edilebilir düzeyde kalıp kalmayacağı yoksa tüm diplomatik süreci yok edip etmeyeceği olduğu sonucuna bağlanıyor.

El Cezire: Bölgesel "NATO" çağrısı

Katar merkezli El Cezire'nin analizinde, ABD-İsrail ile İran arasındaki son çatışmanın sıradan bir Orta Doğu çatışması olmadığı, bölgenin yeni bir güvenlik denklemine girdiğinin işareti olduğu belirtiliyor. Balistik füzeler, insansız hava araçları ve siber saldırılar gibi yeni tehditlerin artık tek bir ülkeyle sınırlı olmadığı ve tüm bölgenin güvenliğini, hatta küresel ekonomiyi, enerji piyasasını ve uluslararası ticareti etkileyebileceği vurgulanıyor.

Yazara göre, Körfez ülkeleri geleneksel işbirliklerinin ötesine geçerek Mısır, Ürdün, Irak ve ilerleyen aşamalarda Türkiye ile Pakistan'ı da kapsayan "bölgesel bir NATO" benzeri daha geniş bir güvenlik yapısına yönelmeli. Orta Doğu güvenliğinin artık yalnızca dış güçlerin desteğine veya geçici anlaşmalara dayanamayacağı, bölge ülkeleri arasında sürekli işbirliği, askeri, istihbarat, teknoloji ve ekonomik koordinasyon gerektirdiği ifade ediliyor. Siyasi anlaşmazlıklar ve bölgesel rekabetler gibi engellere rağmen, savaşların yüksek maliyeti ve ekonomik istikrar ihtiyacının yeni bir güvenlik sistemi için bir fırsat yarattığı değerlendiriliyor.

El Meyadin: Mutabakat zaptı baskı altında mı?

Lübnan merkezli El Meyadin'in analizinde, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının Washington ve müttefiklerinin baskı ve caydırıcılık çabalarına dayanıp dayanamayacağı sorgulanıyor. Yazara göre ABD, anlaşmanın imzalanmasının ardından yeni yorumlar ve uygulama sürecinde değişiklikler yaparak İran'ın kazanımlarının bir kısmını azaltmaya çalışıyor. Lübnan dosyasını İran-ABD mutabakat yolundan ayırmak, bu baskıların en önemli hedeflerinden biri olarak görülüyor; zira iki konu arasındaki bağlantı Tahran için bir baskı aracı niteliği taşıyor.

ABD, İsrail ve bölge ülkelerindeki bazı çevrelerin anlaşmayı kendi hedefleri için tehdit olarak gördüğü ve İran'ın füze programı, Tahran'ın müttefik güçleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği gibi konuları yeniden müzakerelere dahil etmeye çalıştığı belirtiliyor. Trump yönetimi içinde İran'a nasıl yaklaşılacağı konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu; bir grubun anlaşmanın korunmasından, diğerinin ise daha sert bir tutumdan yana olduğu ifade ediliyor.

Analiz, anlaşmanın henüz tamamen başarısız olmadığı sonucuna varıyor; zira ABD, İran ve bölge ülkelerinin çoğu geniş çaplı bir savaşa dönüşten zarar görecek. Ancak geleceğin, tarafların taahhütlerine bağlılığına, yükümlülüklerin aşamalı olarak uygulanmasına ve anlaşma hükümlerinin değiştirilmesini engelleme yeteneğine bağlı olduğu belirtiliyor. Tahran'ın da diplomatide "adım adım", sahada ise "darbeye karşılık darbe" politikasıyla baskılara karşı koymaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Rai el-Yevm: Lübnan ateşkesi "aşağılayıcı" bulunuyor

Rai el-Yevm gazetesindeki analizde, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bir barış değil, "aşağılayıcı bir anlaşma" ve işgale karşı bir tür teslimiyet olduğu öne sürülüyor. İşgal altındaki bir devlet ile işgalci bir güç arasında, taraf tutan bir arabulucu eşliğinde imzalanan her anlaşmanın eninde sonunda işgalcinin lehine sonuçlanacağı belirtiliyor.

Yazara göre, tam egemenliğe sahip olmayan Lübnan hükümeti, direnişin katılımı ve ulusal uzlaşı olmadan, İsrail'e taviz veren ve direnişin rolünü görmezden gelen bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın 17 Mayıs 1983 tarihli anlaşmayı hatırlattığı, İsrail'in hâlâ Lübnan topraklarının bazı kısımlarını işgal ettiği ve güney Lübnan sakinlerinin hâlâ savaş ve yerinden edilmenin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Anlaşmanın Lübnan'daki iç bölünmeleri şiddetlendirebileceği ve ordu ile direniş arasında gerilime zemin hazırlayabileceği uyarısı yapılıyor; zira anlaşma, yeterli imkân ve silaha sahip olmayan orduya direnişin silahsızlandırılması sorumluluğunu yüklüyor ve İsrail'in bu durumu baskıyı sürdürmek ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmek için kullanacağı ifade ediliyor. Direnişin yoğun fedakârlıkları nedeniyle taviz vermeyeceği ve anlaşmanın kaderinin metninden çok sahadaki gelişmeler ve Lübnan'daki güç dengesi tarafından belirleneceği vurgulanıyor.

Russia Today: ABD-İran mutabakatı endişe yaratıyor

Rusya merkezli Russia Today'in "ABD-İran mutabakatı temel endişeleri artırdı" başlıklı haberinde, anlaşmanın çatışmaları sona erdirme ve kapsamlı müzakereleri başlatma adımı olarak sunulmasına rağmen, bazı Amerikalı analistlere göre Tahran'a önemli tavizler verdiği ve ciddi siyasi ile güvenlik sonuçları doğurabileceği belirtiliyor.

Haberde, anlaşmaya ABD siyaset sahnesinden gelen zayıf tepkinin şaşırtıcı olduğu; Cumhuriyetçilerin çoğunlukla sessiz kaldığı, Demokratların ise bazı maddeleri eleştirmekle birlikte ateşkesin devamını desteklediği kaydediliyor. İç rekabet ve ara seçimlerin dış politikayı ikinci plana ittiği ifade ediliyor.

Eleştirilerin ana eksenleri arasında, nihai anlaşmaya varılmadan yaptırımların erken hafifletilmesi ve İran'ın mali kaynaklara ile petrol gelirlerine erişiminin kolaylaştırılması yer alıyor; bu hamlenin ABD'nin baskı aracını zayıflattığı belirtiliyor. Ayrıca, tüm anlaşmazlıklar çözülmeden İran'ın yeniden inşası için kapsamlı yatırım öngörülmesi ve bloke varlıkların serbest bırakılması da eleştiri konusu.

Bir diğer endişe kaynağı olarak, İran'ın nükleer taahhütlerinin ekonomik ve siyasi tavizler karşısında sınırlı kalması gösteriliyor. Bazı maddelerin İran'a nükleer kapasitesini koruma ve önemli ekonomik avantajlardan yararlanma imkânı tanıdığı iddia ediliyor. Anlaşmanın İran'ın bölgesel nüfuzunu güçlendirebileceği ve Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirebileceği, bunun da ABD'nin müttefikleri, özellikle İsrail'in endişelerini artırdığı belirtiliyor. Anlaşmanın gerilimi azaltma ve müzakereleri başlatma yolunu açabileceği ancak İran'a verilen tavizler ve yükümlülüklerin uygulanmasındaki belirsizliklerin ABD siyasi ve güvenlik çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam edeceği sonucuna varılıyor.

Russia Today: ABD-BAE gerilimi

Russia Today'in Arapça servisinin Responsible Statecraft'ten aktardığı bir başka haberde, ABD-İran mutabakatının Washington ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında İran dosyasının yönetimi konusunda anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardığı belirtiliyor. Abu Dabi'nin bölgede gerilimin azaltılmasını desteklemesine rağmen, anlaşmanın bazı maddeleri ve Körfez'deki güç dengesi üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğu ifade ediliyor.

BAE'nin son yıllarda İran ile ilişkilerini iyileştirmeye ve aynı zamanda ABD ile stratejik ortaklığını sürdürmeye çalıştığı ancak yeni mutabakatın bu dengeyi zorladığı kaydediliyor. Abu Dabi'nin, ABD baskısının azalmasının İran'ın bölgesel nüfuzunu artırmasından ve Körfez Arap ülkelerinin konumunu zayıflatmasından endişe ettiği; Washington'un ise anlaşmayı gerilimi azaltma ve daha fazla çatışmayı önleme yönünde bir adım olarak gördüğü belirtiliyor. İki taraf arasındaki bu yaklaşım farkının mutlaka bir kriz anlamına gelmediği, ancak Körfez güvenliğinin geleceği konusunda öncelik farklılıklarını yansıttığı vurgulanıyor.

Şinhua / Axios: Doha müzakereleri ve doğrudan iletişim hattı

Çin resmi ajansı Şinhua'nın Axios'a dayandırdığı haberde, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları "şimdilik" durdurma konusunda anlaştığı ve Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da müzakere edeceği belirtiliyor. İki tarafın bu aşamada gerilimi tırmandırmaktan kaçınacağı, gemilerin Hürmüz'den engelsiz geçişinin devam edeceği ve teknik görüşmelerin süreceği kaydedildi.

Müzakerelerin başlangıçta İsviçre'de İran'ın nükleer programı odaklı yapılması planlanırken, Hürmüz'deki gerilimin artmasıyla mekânın Doha'ya alındığı ve bu stratejik su yolunda deniz güvenliği konusunun ana gündem maddesi haline geldiği ifade ediliyor. Axios'a göre, İran ve ABD heyetleri geçen hafta İsviçre'deki görüşmelerde Hürmüz'de deniz trafiğini koordine etmek için ABD ordusu ile Devrim Muhafızları arasında "doğrudan bir iletişim hattı" kurulması konusunda anlaşmıştı, ancak bu mekanizma Cumartesi günü itibarıyla henüz faaliyete geçmemişti.