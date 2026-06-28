Uzmanlar Meclisi’nden “Kırmızı Çizgi” Mesajı: Devlet Yönetimine Stratejik Hizalanma Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran siyasal sisteminin en üst düzey dini ve siyasi karar alma organlarından biri olan Uzmanlar Meclisi, ülke yönetiminin stratejik rotasını korumaya yönelik kritik bir inisiyatif başlattı. Meclis üyelerinin büyük bir kısmını oluşturan 66 ismin altına imza attığı bildiri, devlet bürokrasisi ve hükümet kanadına, “Velayet-i Fakih” makamının tayin ettiği anayasal ve ideolojik sınırların dışına çıkılmaması gerektiği mesajını iletiyor.

Uzmanlar Meclisi, yapısı gereği Devrim Lideri’nin gözetimi ve denetimi konusunda anayasal yetkilere sahip olması nedeniyle, bu tür bir bildiriyi sadece tavsiye niteliğinde değil, sistemin işleyişine dair bir “yol haritası” olarak konumlandırıyor. Metinde, özellikle dış politika hamleleri, güvenlik mimarisi ve toplumsal düzeni ilgilendiren hukuki düzenlemelerde, liderlik makamının çizdiği çerçeveye “kayıtsız şartsız uyum” sağlanmasının, ulusal istikrarın temel şartı olduğu savunuluyor.

Bildirinin zamanlaması, İran’ın bölgesel güvenlik denklemleri ve küresel diplomatik süreçlerin merkezinde olduğu bir dönemde, sistem içi disiplini tesis etme amacı taşıyor. 66 üyenin sergilediği bu birliktelik, idari kadrolar arasında oluşabilecek olası görüş ayrılıklarının veya politika sapmalarının önüne geçilmesi için merkezi otoritenin stratejik kararlarındaki tek sesliliği pekiştirmeyi hedefliyor.

Siyaset bilimcilerin ve sistem gözlemcilerinin dikkat çektiği üzere bu adım, meclisin sadece bir denetim mercii değil, aynı zamanda devletin “ideolojik omurgasını” koruma görevini üstlenen bir muhafız pozisyonunda olduğunu teyit ediyor. Bildiri, yürütme ve yasama organlarının faaliyetlerinde, liderlik makamının belirlediği “kırmızı çizgilerin” ihlal edilmemesi gerektiği uyarısını içerirken, devlet aygıtının tüm bileşenlerine, merkezi otoriteyle uyum içinde hareket etme çağrısı yapıyor.

Sonuç itibarıyla bu bildiri, İran yönetim katında merkezi otoritenin stratejik kararlarına yönelik herhangi bir esnemenin kabul edilemeyeceğinin altını çiziyor. Uzmanlar Meclisi’nin bu çıkışı, ülkenin temel prensipleri çerçevesinde bir “sadakat ve disiplin” zeminini tahkim ederek, devletin karar alma süreçlerini liderlik makamının vizyonuyla daha sıkı bir şekilde kenetleme çabasını yansıtıyor.