Ankara’dan Sert Güvenlik Çerçevesi: Türkiye, Tel Aviv–Beyrut Anlaşmasına Karşı "Millî Güvenlik Sınırı"nı Netleştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv ile Beyrut arasında varılan çerçeve anlaşması bölgedeki güç dengelerini yeniden tartışmaya açarken, Ankara’dan dikkat çekici bir güvenlik mesajı geldi. Türkiye, söz konusu anlaşmanın bölgedeki dengeleri tek taraflı şekilde yeniden şekillendirebileceği endişesiyle, kendi "millî güvenlik sınırı"nı açık biçimde tarif etti. Bu sınır, Ankara’ya göre yalnızca Türkiye’nin mevcut topraklarını değil, aynı zamanda İsrail’in çeşitli güvenlik planlarında hedef olarak görülen bölgesel jeopolitik hatları da kapsıyor.

Ankara’nın bu duruşu, Hizbullah’ın anlaşmaya yönelik sert tepkisiyle örtüşmese de, Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisinde tek taraflı adımlara karşı temkinli olduğu değerlendirmelerini güçlendirdi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bu çıkışının “taraf olma” değil “bölgesel istikrarsızlığın Türkiye’ye yansımasını önleme” motivasyonuyla ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, Ankara’nın çizdiği güvenlik çerçevesi, Netanyahu’nun uzun süredir dile getirdiği “tampon bölgeler” doktriniyle belirgin biçimde çatışıyor. İsrail’in Lübnan güneyi, Suriye’nin bazı kesimleri ve Gazze çevresinde oluşturmayı hedeflediği güvenlik koridorları, Ankara tarafından “Türkiye’nin orta ve uzun vadeli bölgesel güvenlik denklemini etkileyebilecek projeler” olarak niteleniyor.

Diplomatik yorumlarda, Türkiye’nin bu tutumunun ilerleyen dönemde bölgesel güvenlik tartışmalarında daha görünür hale geleceği, özellikle sınır güvenliği, mülteci hareketliliği ve bölgesel istikrar başlıklarında Ankara’nın kendi çerçevesini koruma yönünde adımlar atacağı belirtiliyor.

Ankara’nın mesajı, Tel Aviv–Beyrut anlaşmasının bölgedeki aktörleri yalnızca yerel değil, geniş kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesine zorladığını gösteren yeni bir işaret olarak yorumlanıyor.