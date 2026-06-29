Gazze’de Ateşkes Gölgesinde Saldırı: Deyr el-Belah’ta 8 Yaşındaki Çocuk Dahil 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde çatışmaların gölgesinde sürdürülen ateşkes mutabakatı yeni bir saldırı iddiasıyla yeniden tartışma konusu oldu. Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’a düzenlediği saldırıda üç sivil hayatını kaybetti. Ölenler arasında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Yerel sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, saldırının yerleşim alanına yakın bir noktada meydana geldiğini ve patlamanın ardından çevrede büyük panik yaşandığını aktardı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk ederken, hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri morglara kaldırıldı.

Öte yandan Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve bazı mülteci kamplarında askeri operasyonların sürdüğü bildiriliyor. Bölgedeki tanıklar, ağır iş makineleri eşliğinde bazı yapıların yıkıldığını ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğunu ifade ediyor. Yıkım çalışmalarının özellikle daha önce çatışmalarda hasar gören bölgelerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

İnsani yardım kuruluşları ise bölgede sivil altyapının ciddi şekilde zarar gördüğüne dikkat çekerek sivillerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Elektrik, temiz da ağırlaştığı kaydediliyor.

sıkıntıların, devam eden operasyonlarla birlikte daha da ağırlaştığı kaydediliyor.

Ateşkesin sahadaki duruma rağmen kırılganlığını koruduğu ifade edilirken, uluslararası çevrelerden taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları yönünde çağrılar yapılıyor. Gazze’deki gelişmelerin önümüzdeki günlerde diplomatik temasların da gündeminde yer alması bekleniyor.