Lübnan’da Anlaşma Krizi: Hizbullah’tan “Egemenlikten Taviz” Eleştirisi Ve Sert “Geri Adım” Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan hükümeti ile İsrail arasında varılan ve bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden kurgulamayı hedefleyen çerçeve anlaşması, Hizbullah’ın güçlü tepkisiyle karşılaştı. Hizbullah kanadından gelen eleştirilerin odağında, anlaşmanın Lübnan’ın sınır hattındaki askeri ve stratejik hareket alanını kısıtlayarak ülkeyi İsrail ve uluslararası güçlerin güvenlik inisiyatifine terk ettiği iddiası yer alıyor.

Milletvekili Hasan Fadlullah, yaptığı açıklamada, hükümetin müzakere sürecinde yeterli şeffaflığı göstermediğini ve ülkenin güneyindeki “direnişin” meşruiyetini tartışmalı hale getiren maddelere onay verdiğini savundu. Fadlullah, “Egemenliğimiz pazarlık masasında feda edilemez. Hükümet, halkın iradesine ve direnişin kazandığı mevzilere aykırı bu adımından dönmelidir” ifadelerini kullanarak, anlaşmanın sahada uygulanmasının çok zor olacağına dair mesajlar verdi.

Hizbullah’ın bu çıkışı, Lübnan hükümetinin üzerinde bulunduğu "çifte baskı"yı daha da derinleştiriyor. Bir tarafta ABD ve müttefiklerinin, Lübnan devletinin güney sınırındaki otoritesini tam olarak tesis etmesini ve Hizbullah’ın bu bölgedeki varlığının sınırlandırılmasını içeren anlaşma baskısı; diğer tarafta ise Lübnan siyasetinin en güçlü askeri ve siyasi aktörü olan Hizbullah’ın “egemenlik” vurgulu muhalefeti. Analistler, bu durumun, Lübnan’ın İsrail ile olan diplomatik süreçte daha da zor bir konuma itildiğini ve hükümetin “devlet otoritesi” iddiasını hayata geçirmesinin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtiyor.

Fadlullah’ın bu açıklaması, Hizbullah’ın anlaşmanın uygulanması sürecinde sahada nasıl bir tavır alacağına dair spekülasyonları da beraberinde getirdi. Eğer hükümet geri adım atmazsa, Hizbullah’ın anlaşma metninin uygulanmasını fiilen engellemek için yerel ve siyasi hamlelerini artırması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, bu iç çatışmanın Lübnan’ın uluslararası meşruiyet arayışını zayıflatabileceği ve İsrail ile olan görüşmelerde Beyrut’un “yönetilebilir bir ortak” olma iddiasını sorgulatabileceği konusunda uyarıyor. Lübnan yönetimi, bir yandan uluslararası destekçilerini ikna etmeye çalışırken, diğer yandan kendi ülkesindeki en güçlü siyasi bloğu ikna etmek zorunda kalacağı, son derece kritik bir sürece girmiş görünüyor.