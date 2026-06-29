İsrail ile Anlaşma Sürecinde Dış Destek: Aun’a Körfez ve ABD Güvencesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde son günlerde tartışma yaratan İsrail ile çerçeve anlaşması sürecine ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Bölgesel diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Jozef Aun’un anlaşmayı imzalama kararında Körfez ülkelerinden gelen siyasi destek ve Washington’un sunduğu güvenlik teminatları önemli rol oynadı.

İddialara göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, anlaşma sürecinde Lübnan yönetimine siyasi destek sağlayarak bölgesel dengeler açısından sürecin ilerlemesine katkıda bulundu. Bu desteklerin özellikle Lübnan’daki siyasi ve ekonomik kriz ortamında yönetimin manevra alanını genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan ABD’nin de süreçte aktif bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Washington yönetiminin, anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Aun’a yönelik kişisel güvenlik konusunda garanti verdiği ileri sürülüyor. Bu güvence paketinin, olası iç siyasi baskılar ve güvenlik risklerine karşı bir teminat niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Lübnan’da uzun süredir devam eden ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık ve bölgesel gerilimler, İsrail ile yürütülen dolaylı temasların da zaman zaman gündeme gelmesine yol açmıştı. Son iddialar ise söz konusu anlaşma sürecinin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda bölgesel güç dengeleri açısından da önemli bir boyuta sahip olduğunu gösteriyor.

Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gelişmenin Lübnan iç siyasetinde ve bölgedeki diplomatik ilişkilerde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, anlaşmanın hayata geçmesi halinde bunun yalnızca Lübnan-İsrail ilişkilerini değil, Orta Doğu’daki daha geniş güç dengelerini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.