Irak’ta “El-Fecr” Operasyonu: Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar, Enerji İmtiyazları Mercek Altında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ta uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan yolsuzluk iddialarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. “El-Fecr” (Şafak) kod adı verilen operasyonun ilk safhasında çeşitli kamu kurumlarında görev yapan yetkililer ve bazı iş insanları dahil olmak üzere onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yargı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre soruşturma, özellikle enerji sektöründeki ihale süreçleri ve sözleşme düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşıyor. İddialar, bazı büyük ölçekli enerji projelerinde kamu yararını zedeleyen ayrıcalıkların tanındığı ve sözleşme şartlarının belirli şirketler lehine düzenlendiği yönünde.

Operasyon kapsamında incelenen dosyalar arasında ABD merkezli enerji şirketlerine sağlanan uzun vadeli imtiyazların da bulunduğu belirtiliyor. Bu imtiyazların vergi avantajları, üretim paylaşımı oranları ve altyapı yatırımlarına ilişkin özel hükümler içerdiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu düzenlemelerin yasal çerçevede yapılıp yapılmadığının detaylı biçimde araştırıldığını kaydetti.

Irak hükümeti ise operasyonun tamamen yargı makamlarının inisiyatifiyle ve hukuki süreçler çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı. Resmi açıklamada, “Yolsuzlukla mücadele devletin öncelikli gündemidir. Hiçbir kurum ya da kişi soruşturma kapsamı dışında değildir” denildi.

Enerji sektörü, Irak ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor. Bu nedenle sektördeki sözleşmeler ve uluslararası ortaklıklar, hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Uzmanlar, “El-Fecr” operasyonunun yalnızca bireysel sorumlulukları değil, aynı zamanda enerji politikalarının şeffaflığını da yeniden tartışmaya açabileceğini belirtiyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların ve ek dosyaların gündeme gelebileceği ifade edilirken, operasyonun Irak siyasetinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.