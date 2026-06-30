Devrim Muhafızları’ndan ayrılıkçı unsurlara karşı operasyon

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Karasal Kuvvetleri’ne bağlı Hamza Seyyidüşşüheda Karargâhı tarafından yapılan açıklamada, kuzeybatı sınırlarında ayrılıkçı terör unsurlarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Karargâhın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bölgeye sabotaj ve terör faaliyetlerinde bulunmak üzere sızmaya çalışan bir terörist timi, istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Operasyonun Mahabad ile Piranşehir kentleri arasındaki dağlık bölgede gerçekleştirildiği ve ateş destek araçlarının da kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada, altı kişilik terörist timinin tamamen imha edildiği, dört teröristin cesedinin yanı sıra çeşitli silah ve teçhizatın ele geçirildiği kaydedildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve operasyonun planlandığı gibi başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Terör unsurlarına “sert yanıt” uyarısı

Hamza Karargâhı tarafından yayımlanan bildiride, ayrılıkçı ve terör unsurlarına yönelik açık bir uyarıda bulunuldu. Karargâh, kuzeybatı sınırlarını güvensizleştirmeye yönelik her türlü girişimin “sert ve pişmanlık verici” bir yanıtla karşılaşacağını vurguladı. Açıklamada, sınır güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğu ve bu yöndeki istihbarat ile operasyonel çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Karargâh, bölgedeki halkın da güvenlik güçleriyle işbirliği yapması gerektiğini belirterek, terör örgütlerinin halk arasında nüfuz kurma çabalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bölgede istihbarat ve operasyonel hazırlık sürüyor

Mahabad-Piranşehir hattında gerçekleştirilen bu operasyonun, İran’ın kuzeybatı sınırlarındaki istihbarat ve güvenlik kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Analistler, bu tür operasyonların bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini ve sınır güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmeyi amaçladığını ifade ediyor.

Devrim Muhafızları’nın son dönemde kuzeybatı sınır hattında istihbarat ve operasyonel hazırlık seviyesini artırdığı, özellikle dağlık ve kırsal kesimlerde devriye ve keşif faaliyetlerine ağırlık verdiği kaydediliyor. Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre, son günlerde askeri hareketliliğin arttığı ve güvenlik güçlerinin olası sızma girişimlerine karşı teyakkuz halinde olduğu gözlemleniyor.