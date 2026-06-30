İsrail Güvenlik Raporunda “Hizbullah” Alarmı: Patlayıcı Yüklü İHA’lar Kuzey Sınırının Bir Numaralı Tehdidi Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik bürokrasisi, kuzey sınırındaki çatışma dinamiklerini değiştiren yeni bir tehdit raporuyla karşı karşıya. Askeri istihbarat ve güvenlik kurumlarına iletilen teknik analizler, Hizbullah’ın özellikle “kamikaze” tipi patlayıcı yüklü İHA’ları kullanarak geliştirdiği saldırı stratejisinin, geleneksel hava savunma sistemlerini ciddi oranda zorladığını ortaya koyuyor.

Raporda, söz konusu İHA’ların alçak irtifadan uçması, radar izlerinin düşük olması ve operasyonel maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle tespit edilip imha edilmesinin klasik hava savunma bataryaları için yüksek bir zorluk teşkil ettiği belirtiliyor. Özellikle Demir Kubbe gibi sistemlerin, roket ve füze tehditlerine karşı optimize edilmiş olması, çok daha küçük ve manevra kabiliyeti yüksek olan bu dronların İsrail savunma hattındaki boşluklardan sızmasına olanak tanıyor.

İsrail güvenlik analistleri, Hizbullah’ın bu kapasitesinin sadece bir “teknik geliştirme” değil, aynı zamanda stratejik bir “asimetrik güç çarpanı” olduğu konusunda hemfikir. İHA’ların, kritik askeri tesisleri, gözetleme kulelerini ve sınır hattındaki birlikleri doğrudan hedef alabiliyor olması, sınır güvenliği anlayışının yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor.

Raporda yer alan tavsiyeler arasında, kuzey hattında elektronik harp sistemlerinin güçlendirilmesi, erken uyarı kapasitesinin “drone odaklı” sensörlerle donatılması ve İHA tehditlerine karşı geliştirilmiş yeni nesil önleme teknolojilerine geçiş yapılması öne çıkıyor. Güvenlik kurumları, Hizbullah’ın bu teknolojik evriminin, sınır hattındaki çatışmaların boyutunu klasik topçu savaşından “dijital ve insansız hava savaşına” taşıdığını ifade ediyor.

Bu rapor, İsrail ordusunun kuzeydeki operasyonel hazırlıklarını gözden geçirmesine ve hava savunma stratejisinde “dronelara karşı savunma” (C-UAS) konseptine daha fazla kaynak ayırmasına yol açacak gibi görünüyor. Hizbullah’ın İHA filosunun bu denli tehdit edici bir konuma yükselmesi, bölgedeki olası bir geniş çaplı çatışmanın doğasının nasıl değiştiğini de somut şekilde kanıtlıyor.