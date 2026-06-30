Washington-Tahran Hattında Diplomatik Hareketlilik: Katar ve Umman “Mutabakat” İçin Devrede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran ve Washington arasındaki diplomatik kanallarda kritik saatler yaşanıyor. Bir süredir yürürlükte olan ancak sahadaki gerilimler ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle geçerliliğini yitirme riski taşıyan mutabakat zaptını kurtarmak için bölge ülkeleri inisiyatif aldı. Katar ve Umman, arabuluculuk çabalarını yoğunlaştırarak, her iki başkente de gerilimin tırmanmasını önleyecek “acil durum” mesajlarını iletti.

Diplomatik kaynaklara göre, anlaşmanın çökme riski hem bölgesel güvenlik hem de enerji arzı açısından endişe yaratıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri hareketliliğin, diplomatik masadaki kazanımları tehdit etmesi, arabulucuları yeni bir “güven inşa edici önlemler” paketi üzerinde çalışmaya itti. Katar ve Umman dışişleri yetkililerinin, Washington ve Tahran arasında mekik diplomasisi yürüterek tarafları mutabakatın temel maddelerine bağlı kalmaya ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Tahran yönetimi, yaptırımların esnetilmesi ve finansal erişim konusundaki beklentilerinin karşılanmaması durumunda anlaşmanın sürdürülebilirliğinin kalmayacağı mesajını verirken; Washington ise nükleer ve bölgesel güvenlik başlıklarında “yeni bir netlik” talep ediyor. Aracı ülkelerin, bu iki uç nokta arasında bir denge bularak süreci rayına oturtmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Analistler, Katar ve Umman’ın bu hamlesini, bölgedeki bir çatışma senaryosunu engellemek için son ciddi diplomatik “fren mekanizması” olarak görüyor. Her iki ülkenin de bölgedeki nüfuzunu kullanarak Washington üzerinde “yumuşama”, Tahran üzerinde ise “itidal” baskısı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Önümüzdeki birkaç günün, mutabakatın geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor. Eğer arabuluculuk çabaları sonuç verirse, gerilimin yerini daha istikrarlı bir diyalog ortamına bırakması, aksi takdirde ise bölgedeki diplomatik köprülerin ciddi şekilde zarar görmesi ihtimal dahilinde. Washington ve Tahran arasındaki bu “kriz yönetimi” süreci, bölgedeki statükonun korunup korunmayacağını gösterecek temel gösterge olarak izleniyor.