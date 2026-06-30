Rusya Semalarında “İHA Sürüsü” Alarmı: Moskova Dahil 19 Bölgede 419 Drone Engellendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya-Ukrayna savaşı, benzeri görülmemiş bir İHA dalgasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, Ukrayna güçlerinin gece boyunca Rusya’nın derinliklerine yönelik koordineli ve devasa bir İHA saldırısı düzenlediğini ortaya koydu. 19 farklı idari bölgeye yayılan bu saldırı, Rusya’nın hava savunma sistemleri üzerindeki baskıyı en üst seviyeye çıkardı.

Operasyonun merkezinde, başkent Moskova üzerindeki güvenlik önlemleri yer aldı. Yetkililer, şehrin stratejik noktalarına yönelen İHA sürülerinin hava savunma bataryaları, elektronik harp sistemleri ve savaş uçaklarının koordineli çalışmasıyla imha edildiğini belirtti. Rus askeri kaynakları, saldırının sadece askeri tesisleri değil, lojistik ve sivil altyapı merkezlerini de hedef almış olabileceği üzerinde duruyor.

419 İHA’nın eşzamanlı olarak devreye sokulması, Ukrayna’nın “sürü taktiği” (swarm tactics) kullanarak Rus savunma katmanlarını aşmayı ve radar sistemlerini doyurmayı amaçladığı şeklinde yorumlandı. Askeri analistler, bu çapta bir İHA akınının, hem maliyet etkinliği hem de Rus savunma hattındaki boşlukları tespit etme stratejisi açısından dikkat çekici olduğunu vurguluyor.

Rusya tarafında ise saldırıların ardından herhangi bir büyük çaplı hasar veya can kaybına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bakanlık yetkilileri, savunma sistemlerinin başarısına dikkat çekerek, ülkenin hava sahasının korunmasına yönelik operasyonların kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Bu gelişme, savaşın özellikle hava savunma ve karşı tedbirler açısından ne kadar dinamik bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kremlin, saldırıların ardındaki stratejik hedefleri ve bu denli geniş bir İHA envanterinin nasıl koordine edildiğini incelemeye alırken, Moskova’daki güvenlik alarmı seviyesinin korunduğu belirtiliyor.