İran’dan Fransa’ya Hürmüz uyarısı: Dış müdahaleye izin yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Garibabadi, İran’ın bu görevi yalnızca kendi imkânlarıyla ve mutabakat zaptı çerçevesinde yürüteceğini ifade ederek, Tahran yönetiminin hiçbir ülkenin mayın temizleme sürecine katılmasına prensip olarak izin vermeyeceğini vurguladı. İranlı yetkili, boğazdaki durumun hassas ve karmaşık olduğuna dikkat çekerken, Fransa’yı “provokasyonlarla” durumu daha da karmaşık hale getirmemeye çağırdı.

Bu açıklamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha önce yaptığı bir duyurunun ardından geldiği görülüyor. Macron, Fransa ile Umman Sultanlığı arasında Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme faaliyetlerine yönelik bir işbirliği anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Macron, bu adımın gerilimi azaltma, deniz seyrüsefer güvenliğini ve dünyanın en önemli deniz geçitlerinden birinde geçiş özgürlüğünü sağlama çabalarının bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

Macron’un Umman ziyareti ve “gerilim azaltma” söylemi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Élysée Sarayı’nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Paris ve Maskat’ın Orta Doğu’da tırmanan gerilimlerin azaltılmasına katkıda bulunmak istediğini ifade etti. Macron’un açıklamasında, mayın temizleme çalışmalarının “ortaklarla birlikte” yürütüleceği belirtilirken, bu ortakların kimler olduğuna ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

Fransa’nın bu hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan analistler, Paris yönetiminin Hürmüz’deki varlığını artırma çabasını, bölgede ABD’nin yanı sıra Avrupa’dan da bir aktörün yer almasını sağlama girişimi olarak yorumluyor. Ancak Tahran’dan gelen sert tepkinin, bu girişimin önünde ciddi bir engel teşkil ettiği ve Fransa’nın “gerilim azaltma” söyleminin bölge ülkeleri nezdinde karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

Umman-İran ortak komitesi toplandı

Öte yandan, Umman Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce yaptığı bir açıklamaya göre, Umman-İran ortak komitesi başkent Maskat’ta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda boğazla ilgili konularda koordinasyonun güçlendirilmesi yollarının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, iki tarafın deniz seyrüsefer alanlarında işbirliği çerçevelerinin de masaya yatırıldığı ve Hürmüz’ün iki kıyıdaş ülkesi olarak bu konudaki sorumlulukların ele alındığı ifade edildi.

Bu toplantının, İran’ın Fransa’ya yönelik çıkışından hemen önce gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor. Umman’ın hem Fransa ile hem de İran ile aynı anda müzakereler yürütmesi, bölgede denge politikası izlemeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor. Ancak İran’ın açık ve net tavrının, Umman’ın Fransa ile yaptığı işbirliğinin kapsamını sınırlayabileceği ve Maskat yönetimini zor bir denge siyasetine itebileceği değerlendiriliyor.

Hürmüz üzerindeki uluslararası rekabet derinleşiyor

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası statüsüne ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde, İran’ın Fransa’ya yönelik bu sert çıkışı, boğazın geleceğine ilişkin mücadelenin giderek daha fazla aktörü içine çektiğini gösteriyor. İran, daha önce de benzer şekilde Hürmüz’deki güvenlik düzenlemelerine dışarıdan müdahaleye karşı olduğunu belirtirken, son açıklamalarıyla bu tutumunda bir değişiklik olmadığını ortaya koyuyor.

Tahran’ın, boğazda mayın temizleme konusunda tek yetkili olduğu yönündeki ısrarının, uluslararası deniz hukuku ve bölgesel güvenlik dinamikleri açısından yeni tartışmalara yol açabileceği ifade ediliyor. Gözlemciler, ABD ve müttefiklerinin Hürmüz’de serbest seyrüseferi sağlama yönündeki söylemleri ile İran’ın kendi egemenlik sahasını koruma iddiası arasındaki gerilimin, önümüzdeki dönemde bölgedeki diplomatik denklemleri belirlemede anahtar rol oynayacağını vurguluyor.