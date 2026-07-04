Medvedev: Hürmüz, nükleer silah kadar önemli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenine katılımının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan talimatıyla gerçekleştiğini açıkladı. Medvedev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede Putin'in taziyelerini ilettiği belirtiliyor.

El Meyadin televizyonunun aktardığına göre Medvedev, Hürmüz Boğazı'nın İran için "nükleer silahlardan daha az önemli olmayan bir silah" haline geldiğini vurguladı. Rus yetkili, Babülmendep Boğazı'nın da benzer bir stratejik öneme sahip olduğunu ve bu boğazın "Ortadoğu'da petrol naklinin tamamen durduğu bir durum yaratabileceğini" ifade etti. Medvedev'in, "Herhangi bir çatışma sırasında herkesin bunu hatırlaması gerekiyor" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Medvedev, Moskova'nın İran'ın nükleer dosyasına ilişkin barışçıl çözüm önerileri sunduğunu ancak bu önerilerin hayata geçirilemediğini belirtti. Rus yetkilinin, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin "Başarı dilemekten başka bir şey yapılamaz" dediği, ancak bu müzakerelerin "farklı bir yol izleyebileceğini" ve iki taraf arasında nihai anlaşmalara varılmasının "son derece karmaşık" olacağını öngördüğü aktarılıyor.

Yaptırım gören ülkeler için platform önerisi

Medvedev'in Pezeşkiyan ile görüşmesinde, yaptırımlara maruz kalan ülkeler için bir platform oluşturulması fikrini ele aldığı bildirildi. Rus yetkilinin, "Rusya, İran, Çin ve diğer ülkeler, yaptırımlara maruz kalan ülkeler için bir platform oluşturulmasını görüşebilir" dediği ve bu platformun kısıtlamalarla mücadele etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Askeri-teknik işbirliği vurgusu

Medvedev, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde geliştiğini ve askeri-teknik alanları da kapsadığını vurguladı. Son saldırıya ilişkin ise İran'da çok sayıda kişinin şehit olmasının "bu saldırıları gerçekleştirme kararını alanları onurlandırmadığını" ifade etti.

Törene geniş katılım

Bu arada, İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Hamaney'in cenaze törenine İran'dan ve dünyanın dört bir yanından resmi heyetler, dini şahsiyetler ve milyonlarca kişinin katıldığı görüntülere yansıdı. Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenen törende, üst düzey yetkililer ve resmi heyetlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen on binlerce yaslının da yer aldığı belirtiliyor.