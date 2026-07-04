VİDEO /Tahran’da Şehit Lider İçin Milyonluk Veda: İmam Humeyni Musallası’nda Matem ve Direniş Ruhu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran, bugün tarihi ve hüzün dolu bir güne sahne oluyor. İran İslam Devrimi’nin şehit lideri için düzenlenen veda merasimi, saatler önce başkentteki büyük İmam Humeyni Musallası’nda başladı.

Törenin başlamasıyla birlikte Musalla alanı ve çevresindeki caddeler, şehit lidere son görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca yaslıyla doldu. Kalabalıklar, matem atmosferi içinde bir araya gelirken, tören alanında derin bir hüzün, güçlü bir bağlılık ve direniş ruhu dikkat çekti.

İmam Humeyni Musallası’nın farklı noktalarında duygusal anlar yaşanırken, törene katılan halkın yoğun ilgisi, şehit liderin İran toplumu ve direniş cephesi nezdindeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük Musalla’nın bir köşesinden yansıyan görüntülerde, yaslı kalabalıkların sessiz vakarı, duaları ve ortak hüznü törenin genel atmosferine hâkim oldu. Tahran’daki bu milyonluk veda, yalnızca bir cenaze merasimi değil, aynı zamanda halkın şehit liderin mirasına bağlılığını ortaya koyan güçlü bir birlik sahnesi olarak değerlendiriliyor.