ABD Siyasetinde “Gazze” Dönüm Noktası: İsrail Lobisi İlerici Adayların Yükselişiyle Sarsılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Middle East Eye (MEE) tarafından geniş bir analizle gündeme getirilen bu siyasi değişim, Demokrat Parti tabanının dış politikaya bakış açısındaki radikal dönüşümü yansıtıyor. Partinin “ilerici” kanadı, Gazze’deki insani krizin ardından Washington’ın İsrail’e olan koşulsuz desteğini, seçim kampanyalarının merkezine oturtarak seçmen tabanını mobilize etmeyi başardı.

Bu değişim dalgasının en somut ve sarsıcı örneği ise Colorado’dan geldi. Demokratik sosyalist kimliğiyle öne çıkan Melat Kiros’un, Kongre’de 15 dönemdir görev yapan ve güçlü İsrail yanlısı duruşuyla bilinen duayen temsilci Diana DeGette’i mağlup etmesi, siyasi çevrelerde bir “deprem” etkisi yarattı. Analistler, bu sonucun sadece yerel bir başarı olmadığını, aynı zamanda İsrail yanlısı lobi faaliyetlerinin Amerikan seçmeni üzerindeki “dokunulmazlık” zırhının delindiğinin bir işareti olduğunu belirtiyor.

İsrail medyası ve ülkedeki stratejik çevreler, bu seçim sonuçlarını derin bir kaygıyla takip ediyor. Tel Aviv merkezli kaynaklar, ABD Kongresi’ndeki “iki partili güçlü İsrail uzlaşısının” yavaş yavaş aşındığı ve yeni nesil siyasetçilerin İsrail’e yönelik eleştirel tutumlarını bir “siyasi sermayeye” dönüştürdüğü konusunda uyarılar yapıyor. Gazze’deki savaşın devam ettiği bir konjonktürde, bu adayların seçim zaferleri, Washington’ın Orta Doğu politikasındaki “koşulsuz destek” döneminin sona ermesine yol açabilecek bir domino etkisini de beraberinde getiriyor.

Önümüzdeki dönemde bu “ilerici dalganın” ne kadar yayılacağı ve diğer eyaletlerdeki seçimlere nasıl yansıyacağı merak konusu. Ancak görünen o ki; Gazze meselesi artık ABD’nin iç siyasetinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bu yeni siyasi iklim, Washington’ın İsrail ile kurduğu geleneksel ilişkileri yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılan, toplumsal bir baskının yükseldiğini gösteriyor.