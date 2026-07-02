Suudi Arabistan’da “Dijital Risk”: Hac ve Umre Ziyaretçilerine Sosyal Medya Gözaltıları Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın sıkı denetim mekanizmaları son yıllarda dijital alanı da kapsayacak şekilde genişlemiş görünüyor. Ülkeye dini ziyaret ya da turistik amaçlarla gelen yabancıların, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığına dair dosyalar, insan hakları kuruluşlarının da radarına girmiş durumda.

Bazı vakalarda turistlerin veya hacı adaylarının, ülkenin iç işlerindeki hassas konularla ilgili yorumları, görüntü paylaşımları ya da politik içerikli değerlendirmeleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduğu belirtiliyor. Kaynaklar, bu paylaşımların çoğu zaman ziyaret sırasında değil, öncesinde veya sonrasında yapıldığını; ancak güvenlik makamlarının geçmiş dijital faaliyetleri de incelemeye aldığına dikkat çekiyor.

Riyad yönetiminin bu uygulamasının hukuki dayanağı, sosyal medya içeriklerini ülkenin kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden faaliyetler kapsamına sokan geniş yasal tanımlara dayanıyor. Bu nedenle gözaltına alınanların bir kısmı, “kamu güvenliğini ihlal” veya “yalan bilgi yayma” suçlamalarıyla uzun hapis cezalarıyla yüzleşebiliyor.

Hac ve umre sezonlarının yoğun geçmesi, bu tip olayların daha geniş bir uluslararası kesimin dikkatini çekmesine yol açmış durumda. Bazı ülkelerin konsoloslukları, vatandaşlarını “dijital davranışlarına dikkat etmeleri” yönünde uyarırken, hukuk uzmanları Suudi Arabistan’a giriş yapacakların çevrim içi faaliyetlerini gözden geçirmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Son gelişmeler, dünya genelinde sosyal medya kullanımının seyahat güvenliğiyle doğrudan ilişkili hale geldiğini gösterirken, Suudi Arabistan’ın bu alanda daha sıkı bir kontrol politikasına yöneldiği yorumları yapılıyor. Bu durumun, önümüzdeki dönemde hac ve umre ziyaretlerinde yeni diplomatik tartışmalara kapı aralayabileceği belirtiliyor.