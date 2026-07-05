Tahran’da Yas Günü: Milyonlar Cenaze Töreninde Buluştu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın başkenti Tahran’da pazar günü düzenlenen cenaze töreni, ülke genelinde derinleşen yas havasının en geniş katılımlı görüntülerinden birine dönüştü. İmam Humeyni Musallası’nda gerçekleştirilen törende, saldırılarda hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanına akın eden kalabalıklar, başkentte geniş güvenlik önlemleri altında toplandı. Farklı şehirlerden gelen çok sayıda kişinin de katıldığı törende, yaşamını yitirenlerin aileleri ön saflarda yer aldı.

Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, katılımcıların ellerinde taşıdığı pankartlar ve attığı sloganlar dikkat çekti. İran basını, törene katılımın milyonlarla ifade edildiğini aktarırken, organizasyonun ülkedeki son gelişmelerin ardından toplumsal dayanışma mesajı taşıdığı yorumları yapıldı.

Resmî makamlar, törende hayatını kaybedenlerin anısına birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarırken, saldırıların ardından oluşan hassas atmosferin kamuoyunda güçlü bir karşılık bulduğu görüldü. Tahran’daki cenaze programının, ülke genelinde devam eden anma etkinliklerinin en önemli halkalarından biri olduğu değerlendiriliyor.