Haliç Köprüsü’nde Trump’a protesto: Çocuklarınızı saklayın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İstanbul’daki Haliç Köprüsü’ne, "Çocuklarınızı saklayın, Trump geliyor" yazılı pankart asıldı.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanırken zirve kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump bu kez Haliç Köprüsü'ne asılan bir pankartla protesto edildi.

Hem İngilizce hem Türkçe olarak "Çocuklarınızı saklayın, Trump geliyor" ifadeleri yer alan pankart bir süre İstanbul Boğazı'nda asılı kaldı.

ADI EPSTEIN BELGELERİNDE GEÇMİŞTİ

ABD, Epstein skandallarıyla sarsılırken ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), aralarında Donald Trump'a yönelik iddiaların da bulunduğu yaklaşık 48 bin Epstein dosyasının kamuya açık sistemden kaldırıldığını kabul etmişti.