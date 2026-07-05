İran’da Kritik Nöbet Değişimi: Yeni Komutandan “İlahi İntikam” Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran savunma bürokrasisi, kritik bir isim kaybının ardından operasyonel kapasitesini korumak adına hızlı bir karar sürecine girdi. 30 Mart tarihinde yaşamını yitiren Devrim Muhafızları (Pasdaran) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’nin vefatı sonrası, komuta kademesindeki boşluk Tuğamiral Ali Özmey ile dolduruldu.

“İntikam” Vurgulu Görev Başlangıcı

Uluslararası arenada, özellikle Batılı güçlerin yaptırım listelerinde yer alan ismiyle tanınan Özmey, göreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamada retoriğin dozunu artırdı. Deniz Kuvvetleri’nin yeni komutanı, yaptığı konuşmada “ilahi intikam” vurgusunu öne çıkararak, özellikle deniz sahasındaki askeri doktrinlerinin değişmeyeceğine ve aksine daha sert bir tutum izleneceğine dair net bir mesaj verdi.

Stratejik Bir İsim: Özmey Kimdir?

Askeri analistlere göre bu atama, Tahran’ın deniz sahasındaki caydırıcılık stratejisini “daha saldırgan bir savunma” üzerine kuracağının bir göstergesi. Tuğamiral Özmey, Devrim Muhafızları içindeki geçmişi ve sahadaki stratejik hamleleriyle bilinen, teşkilatın “çekirdek” kadrosuna yakın isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özmey’in göreve gelişi, İran’ın deniz güvenliği ve Basra Körfezi’ndeki askeri varlığının, önümüzdeki dönemde bölgesel dinamiklerin merkezinde kalmaya devam edeceğini kanıtlıyor.

Yeni komutanın “ilahi intikam” çıkışı, sadece askeri bir atama değil, aynı zamanda İran’ın son dönemde karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerine karşı yürüttüğü “sert güç” politikasının da bir devamı niteliğinde.