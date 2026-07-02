Batı Şeria’da Eş Zamanlı Baskınlar: Ev Yıkımları ve Arazi Gaspları Krizi Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da son günlerde artan güvenlik operasyonları, hem coğrafi kapsamı hem de uygulanma biçimi nedeniyle bölge halkının hayatında derin etkiler bırakıyor. Yerel kaynaklar, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden baskınların, birçok kent ve köyde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü aktarıyor. Bu operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bazı ailelerin evlerini kaybettiği ve tarım arazilerinin yerleşimci gruplar tarafından zorla ele geçirildiği bildiriliyor.

Baskınların sadece güvenlik gerekçeleriyle açıklanamayacağını belirten bölge yetkilileri, uygulamaların yerel nüfusun yaşam alanlarını daraltarak sosyoekonomik düzeni bozmaya yönelik olduğunu ifade ediyor. Özellikle tarım arazilerinin gasbedilmesi, geçim kaynaklarını topraktan sağlayan aileler için ciddi bir yoksulluk ve belirsizlik dalgası yaratıyor.

Ev yıkımları da son günlerde dikkat çeken başlıklar arasında. Bazı yapılar “izinsiz inşa” gerekçesiyle yıkılırken, bölge sakinleri bu uygulamaların çoğu zaman ani ve hazırlıksız şekilde gerçekleştirildiğini, ailelerin eşyalarını bile çıkaramadan evsiz kaldıklarını dile getiriyor. Yerleşimci grupların eşlik ettiği bazı baskınlarda gerginliklerin tırmandığı ve fiziksel çatışmaların yaşandığı da bildiriliyor.

İnsani yardım kuruluşları, Batı Şeria’daki bu gelişmelerin yerel halka yönelik baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor. Yapılan değerlendirmelerde, mülk kayıpları ve yerinden edilmelerin bölgede uzun vadeli bir insani krize yol açabileceği; güvenlik operasyonlarının toplumsal dokuyu zayıflatıp gelecekte daha büyük kırılmalara zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Saha şartlarının giderek ağırlaştığı bu süreçte, bölge halkı hem maddi kayıplar hem de istikrarsızlık nedeniyle derin bir belirsizlik içinde yaşamayı sürdürüyor.