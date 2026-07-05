Âyetullah Mekârim Şirazi: Şehit Liderin Katilleri İlahi Cezadan Kurtulamayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın önde gelen taklit mercilerinden Âyetullah Nasır Mekârim Şirazi, şehit devrim liderinin teşyi merasimi münasebetiyle yayımladığı mesajda sert ifadeler kullandı.

Âyetullah Mekârim Şirazi mesajında, şehit liderin katilleri ve bu büyük cinayetin faillerinin, yalnızca aziz şehit liderin kanına değil; komutanların, yetkililerin, savunmasız halkın ve mazlum çocukların kanına da ellerini bulaştırdığını belirtti.

Mekârim Şirazi, bu suçun karşılıksız kalmayacağını vurgulayarak, faillerin ilahi cezadan ve adil cezalandırmadan korunamayacağını ifade etti. Mesajında, bu temiz kanların asla unutulmayacağını belirten Âyetullah Mekârim Şirazi, şehitlerin hatırasının direniş, adalet ve ilahi sorumluluk bilinciyle yaşamaya devam edeceğini kaydetti.