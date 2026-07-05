Dünya tarihinin en büyük cenaze namazı eda edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit İmam Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei’nin naaşı için İmam Humeyni Musalla'sında düzenlenen veda töreni, İran halkı ile İslam ümmetinden gelen geniş katılımla devam ediyor. Tören alanını dolduran yüz binlerce kişi, Amerika Birleşik Devletleri ve işgalci İsrail tarafından şehit edilen İslam Devrimi Lideri'ne son görevlerini yerine getirmek üzere Tahran’da buluştu.

Tören boyunca yas tutan kalabalığın Musalla’yı bir an olsun boş bırakmadığı, katılımcıların taşıdığı kırmızı Aşura bayraklarıyla intikam ve adalet taleplerini dile getirdiği ifade edildi. Siyah matem kıyafetleri giyen vatandaşlar, İran bayrakları, Şehit İmam Hamanei’nin fotoğrafları, direnişi simgeleyen yumruk işaretleri ve Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamanei’nin fotoğraflarını taşıdı.

Törene katılanlar, bir yandan şehit liderlerine veda ederken diğer yandan mevcut liderliğe bağlılıklarını ilan ederek İslam Devrimi'nin çizgisini sürdüreceklerine dair biatlarını yineledi. Törende birlik, direniş ve sadakat mesajları ön plana çıktı.

Şehit liderin naaşı için cenaze namazının sabah saatlerinde kılınması planlanırken, çok sayıda vatandaşın geceyi Musalla’da geçirerek bu tarihi ana tanıklık etmek istediği aktarıldı. Katılımcılar, Allah'ın huzurunda ve Hz. Mehdi'ye olan bağlılıkları doğrultusunda, Şehit İmam Hamanei’nin ömrü boyunca ümmetin hayrı ve maslahatını gözettiğine şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Cenaze programı kapsamında Şehit Ümmet İmamı Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei’nin naaşı önce Tahran’da halkın omuzlarında uğurlanacak, ardından Kum’a götürülerek burada düzenlenecek törenlere katılacak. Daha sonra Necef’te İmam Ali’nin türbesi ile Kerbela’daki Hazreti İmam Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde uğurlama merasimleri gerçekleştirilecek. Son olarak ise şehit liderin naaşı, Meşhed’de Hazreti İmam Rıza Türbesi’nde toprağa verilecek.