Video /Poto / Tahran’dan İlk Hava Görüntüleri: Şehit Lider ve Ailesi İçin Görkemli Cenaze Namazı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit devrim lideri İmam Mücahit Hazret-i Âyetullah el-Uzmâ Seyyid Ali Hamenei ve ailesinden şehitler için düzenlenen cenaze namazından etkileyici bir görsel haber kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayımlanan ilk hava görüntülerinde, Tahran’da halkın büyük, görkemli ve geniş katılımıyla cenaze namazı için bir araya geldiği görülüyor. Kalabalıkların oluşturduğu tablo, şehit liderin halk nezdindeki derin karşılığını ve devrim mirasına duyulan bağlılığı güçlü biçimde yansıtıyor.

Direniş eksenini destekleyen çevreler açısından bu görüntüler, yalnızca bir cenaze töreni değil; şehit liderin davasına, ailesine ve devrimci çizgisine sahip çıkan milyonların tarihi duruşu olarak değerlendiriliyor. Tahran semalarından kaydedilen ilk görüntüler, hem halkın vefasını hem de şehadet ruhunun toplumdaki canlı etkisini gözler önüne seriyor.



