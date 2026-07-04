Video / Pakistanlı Şehit Ziyaeddin Mokebi, Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda Yas Törenine Katılanlara Hizmet Veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın şehit lideri için Tahran’daki İmam Humeyni Musallası ve çevresinde düzenlenen büyük uğurlama töreni kapsamında kurulan Pakistanlı Şehit Ziyaeddin Hizmet Çadırı (Mokeb), törene katılan vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Pakistanlı Şii toplumu tarafından kurulan hizmet çadırında gönüllüler, büyük uğurlama törenine katılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ikram ve destek hizmetleri sunuyor.

Yoğun katılımın yaşandığı törende faaliyet gösteren Pakistanlı Şehit Ziyaeddin Hizmet Çadırı, İran ve Pakistan halkları arasındaki dayanışma ve kardeşlik ruhunun bir göstergesi olarak, törene katılan ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürüyor.