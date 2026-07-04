İran’da dev hazırlık: Şehit İmam Hamanei'nin cenaze töreni için 400 kontol noktası kuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran Valisi Muhammedsâdık Mutemediyan, Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei için düzenlenecek veda törenine ilişkin hazırlıkların son durumunu açıkladı.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Mutemediyan, Cumartesi sabahı katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tören alanı ve İmam Humeyni Musallası’na ulaşımı sağlayan tüm güzergâhların yerinde incelendiğini, olası risk taşıyan noktaların tespit edilerek ortadan kaldırıldığını söyledi.

Mutemediyan, Tahran Büyükşehir Belediyesi, İslam Devrim Muhafızları ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle 400’ün üzerinde noktada güvenlik ve emniyet çalışması yürütüldüğünü, ayrıca son denetim ve tatbikatlarla kurumlar arası koordinasyonun test edildiğini ifade etti.

Katılımcıların güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu vurgulayan Mutemediyan, törenin girişinden itibaren tüm şehir genelinde acil yardım ve sağlık senaryolarının hazırlandığını belirtti. Tahran genelinde 160’tan fazla hastane ve sağlık merkezinin tam kapasiteyle alarma geçirildiği bildirildi.

Vali Mutemediyan, musalla çevresinde 6 sahra hastanesi kurulduğunu ve yaklaşık 600 yatak kapasitesinin hazır hale getirildiğini, sıcak çarpması ve diğer acil durumlar için özel sağlık hizmetlerinin planlandığını aktardı.

Çok katmanlı hizmet planlamasına dikkat çeken Mutemediyan, yalnızca ana tören alanının değil, çevre sokakların, ulaşım güzergâhlarının, konaklama alanlarının ve Tahran’a giriş yapan 14 ana kapının da sağlık, güvenlik ve lojistik açıdan kapsama alındığını söyledi.

Ziyaretçilerin konaklaması için 5 büyük misafir şehri oluşturulduğunu belirten Mutemediyan, ayrıca binlerce okul, spor salonu, stadyum ve 1700’den fazla caminin geçici barınma için hazırlandığını ifade etti.

Ziyaretçilerin yönlendirilmesinde karmaşanın önlenmesi için ülke genelindeki valilikler, Tahran Belediyesi ve ilçe yönetimleri arasında koordinasyon sağlandığını belirten Mutemediyan, 137 belediye hattı dahil olmak üzere tüm şehir hizmet sistemlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını kaydetti.

Mutemediyan, ilçelerde destek koordinasyon merkezleri kurulduğunu ve ulaşım, gıda, barınma, kurtarma ve sağlık hizmetlerinin çok katmanlı şekilde organize edildiğini söyledi.

Ayrıca hizmetlerin önemli bir bölümünün halk katılımıyla yürütüleceğini belirten Mutemediyan, dini gruplar, gönüllü ekipler, sivil toplum oluşumları, esnaf ve hayır kurumlarının sürece geniş destek verdiğini ifade etti.

Vali Mutemediyan, tüm devlet kapasitesinin seferber edildiğini ve organizasyon açısından tam hazırlık durumuna ulaşıldığını vurguladı.

Ulaşım yoğunluğuna dikkat çeken Mutemediyan, vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi ve 11 binden fazla otobüsün kamu ve özel sektör tarafından seferber edildiğini açıkladı. Metro ve belediye ulaşım ağının da ücretsiz olarak tam kapasite çalışacağını belirtti.

Özel araçla seyahat edecek vatandaşlara araç paylaşımı çağrısında bulunan Mutemediyan, tek kişi araç kullanımının trafik yoğunluğunu artıracağını ifade etti.

Tahran’da tamamen kapanma iddialarını da reddeden Mutemediyan, trafik kısıtlamalarının yalnızca törenin gerektirdiği ölçüde uygulanacağını, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Son olarak tüm hizmet birimlerinin hazır olduğunu belirten Mutemediyan, kentte resmi tatil ilan edilmesine rağmen sağlık, ulaşım, enerji, banka nöbet sistemleri ve altyapı hizmetlerinin kesintisiz şekilde süreceğini kaydetti.