FOTO / VİDEO : Anbean Takip: İran’da Milyonların Katıldığı Tarihî Cenaze Merasimi Dünya Gündeminde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti, bugün tarihî günlerinden birini yaşıyor. Tören alanında bulunan İstanbul Türkçesi Servisi muhabirinin aktardığı bilgilere göre, cenaze merasimi sabahın erken saatlerinden itibaren milyonlarca kişinin katılımıyla devam ediyor.

İran’ın farklı şehirlerinden gelen vatandaşların yanı sıra, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen velayet âşıkları da bu büyük merasime katılmak üzere kendilerini tören alanına ulaştırdı. Meydanları ve güzergâhları dolduran kalabalıklar, İslam Cumhuriyeti’ne, direniş çizgisine ve şehitlerin yoluna bağlılık mesajı veriyor.

Töreni yalnızca İran halkı değil, dünya medyası da yakından takip ediyor. Binlerce uluslararası gazeteci, kameraman, foto muhabiri ve sosyal medya aktivisti, cenaze merasimini anbean takip ederek gelişmeleri kamuoyuna aktarıyor. Sahadan gelen görüntüler, bu törenin sadece bir cenaze merasimi değil, aynı zamanda halkın inanç, vefa ve birlik iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ortaya koyuyor.

İran’dan yansıyan tablo, İslam Cumhuriyeti tarihinin en büyük cenaze merasimi olarak değerlendiriliyor. Milyonların katılımıyla gerçekleşen bu büyük veda, hem İran halkının şehitlerine duyduğu derin sevgiyi hem de velayet ve direniş eksenindeki toplumsal kenetlenmeyi tüm dünyaya gösteriyor.



Şehit liderin mübarek cenazesinın Tahran’daki cenaze töreninde milyonluk kalabalıktan eşsiz hava görüntüleri.

Şehit liderin mübarek cenazesini taşıyan araç, Tahran’daki Azadi Meydanı’nda.