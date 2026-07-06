İran-Yemen görüşmesinden net vurgu: Bölgesel güvenlik İslam ülkelerinin dayanışmasıyla mümkün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yemen halkının baskı ve ekonomik ambargolara karşı sergilediği direnişi övgüyle değerlendirerek, bu duruşun birleşik Direniş Cephesi’nin ekonomik, askeri ve siyasi alanlardaki gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

İran resmi haber ajansı Mehr’e göre Kalibaf, Yemenli Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Nuaimi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İslam ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrarın ancak bu şekilde sağlanabileceğini söyledi.

Kalibaf, ABD ve İsrail’in bölgesel politikalarına atıfta bulunarak, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu iki aktörün bölgesel planlarında başarısızlıklar ortaya çıkardığını ifade etti. İran ve Direniş Cephesi’nin ortak duruşunun siyasi ve askeri açıdan önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Ayrıca müzakere süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galibaf, ciddi diplomatik girişimlerin ancak güçlü bir savunma kapasitesiyle mümkün olabileceğini vurguladı. ABD ve İsrail’in, güç dengesi algısına göre hareket ettiğini ifade ederek, İran’a yönelik saldırı planlarının sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

Yemen’in Direniş Cephesi içindeki rolüne özel vurgu yapan Kalibaf, Yemen halkının Gazze, Lübnan ve Filistin’e verdiği desteğin bölgesel dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Görüşmede Yemenli yetkili Muhammed Nuaimi ise İran’daki şehit lider için taziyelerini ileterek, Yemen ve İran’ın aynı cephede yer aldığını ve Direniş Cephesi’nin ortak mücadelesinin sürdüğünü ifade etti. Nuaimi, Yemen liderliğinin İran ile dayanışmanın tüm İslam ümmeti için bir görev olduğuna inandığını belirtti.

Nuaimi ayrıca, son savaş sürecinin Direniş Cephesi için önemli dersler içerdiğini, İran’ın siyasi ve askeri tecrübelerinin diğer aktörler için de yol gösterici olduğunu söyledi. Bazı bölgesel aktörlerin tutumlarına ilişkin eleştirilerde bulunan Nuaimi, diplomatik yolların başarısız olması halinde savunma seçeneklerinin her zaman masada olduğunu vurguladı.