İran ordusundan kararlılık mesajı: Şehit İmam'ın yolu sürdürülecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, şehit lider Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney'in cenaze töreni sırasında yaptığı açıklamada, şehit liderin İran için onur, bağımsızlık ve direniş yolunu inşa ettiğini belirterek, bu çizginin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeni lider Seyyid Mücteba Hamaney'in öncülüğünde görevini aynı kararlılıkla yerine getireceğini belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz güçlü bir irade ve sarsılmaz bir azimle bu yolu sürdürecektir." dedi.

İran ordusunun, ülke halkına yönelik taahhüdünü yineleyen Hatemi, ABD ve işgalci Siyonist rejimi kastederek, "Düşmanların işledikleri suçlar cezasız kalmayacaktır ve hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari de şehit liderin daima halkın ve silahlı kuvvetlerin hafızasında yaşayacağını belirterek, onun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Seyyari, "Şehit liderimize bağlı kalacağımıza söz verdik ve bugün bu ahdimizi bir kez daha yeniliyoruz. İntikam düşüncesi her zaman zihinlerimizde canlı kalacaktır." dedi.

İran Devrim Lideri'nin danışmanı Muhammed Muhbir de yaptığı açıklamada, şehit liderin suikastından sorumlu tuttuğu kişilerin "doğal bir ölümle ölmeyeceğini" öne sürerek, İran halkı ve devletinin bu saldırının karşılığını vereceğini söyledi.

Muhbir, "Şehit liderimiz Seyyid Ali Hamaney'in kanı mutlaka yerde bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şehit lider için düzenlenen cenaze törenlerine cuma gününden bu yana dünyanın farklı ülkelerinden resmi heyetler, dini liderler ve milyonlarca kişi katılırken, altı gün sürecek cenaze programının İran'ın farklı şehirleri ile Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde devam edeceği bildirildi.