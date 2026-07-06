Ayetullah Nuri Hemedani: Dünya, Şehit Liderle Vedada Halkın Görkemli Katılımı Karşısında Şaşkına Döndü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın önde gelen dinî otoritelerinden ve taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, şehit lider için düzenlenen veda merasimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, halkın sergilediği görkemli katılımın dünya çapında büyük yankı uyandırdığını söyledi.

Ayetullah Nuri Hemedani, “Bu birkaç gün içinde bütün dünya, halkın katılımının azameti karşısında şaşkına döndü. İnşallah önümüzdeki günlerde bu katılım daha da genişleyecektir” ifadelerini kullandı.

Düşmanlara da mesaj veren Ayetullah Nuri Hemedani, bu destansı halk katılımının, şehit lidere gönülden bağlı olanların yalnızca bir bölümünü gösterdiğini belirtti. Şehit lideri “ilahi bir şahsiyet” olarak niteleyen Hemedani, onun dünyanın dört bir yanında çok sayıda seveni, bağlısı ve gönüldaşı bulunduğunu vurguladı.

Ayetullah Nuri Hemedani, İran milletinin hiçbir zaman zulme boyun eğmeyeceğini ifade ederek, bu cinayetin faillerine de açık bir uyarıda bulundu. Hemedani, “Bu millet hiçbir zaman zulmü kabul etmeyecektir. Bu cinayetin failleri bilsinler ki, onların kısası kesindir” dedi.