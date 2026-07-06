Herkes Kızıl İntikam Bayraklarıyla Meydanda: Tahran’da Devrimin Şehit Liderine Büyük Veda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın başkenti Tahran’da, Devrimin Şehit Lideri için düzenlenen cenaze merasimi halkın geniş katılımıyla devam ediyor. İmam Hüseyin Meydanı’ndan yansıyan görüntülerde, her yaştan vatandaşın tören alanını doldurduğu ve şehit liderlerine son görevlerini yerine getirmek üzere meydanda toplandığı görülüyor.

Törene katılan kalabalıkların ellerinde taşıdığı kızıl intikam bayrakları, meydandaki atmosferin en dikkat çekici sembollerinden biri oldu. Halk, bu güçlü katılımla hem derin yasını hem de şehitlerin yoluna bağlılığını ortaya koydu.

İmam Hüseyin Meydanı’nda oluşan bu tarihi tablo, yalnızca bir cenaze töreni değil; aynı zamanda direniş ruhunun, toplumsal vefanın ve şehit lider etrafında kenetlenen halk iradesinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.