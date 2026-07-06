İranlı komutan: Şehit İmam Hamanei'nin mirasını silahlı kuvvetler sürdürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Koordinasyon İşleri Başkanı Amiral Habibullah Seyyari, silahlı kuvvetlerin şehit lider Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei’in mirasını sürdüreceğini ve onun döneminde kazanılan askeri gücün daha da ileri taşınacağını açıkladı.

Şehit liderin cenaze törenine katılanlar için kurulan konaklama merkezine yaptığı ziyaret sırasında konuşan Seyyari, İran ordusunun elde ettiği tüm başarıların Hamaney’in liderliğine dayandığını ifade etti.

“Bugün ulaştığımız her şey, şehit liderimizin rehberliği sayesindedir ve bundan sonra da onun kanının bereketiyle devam edecektir” diyen Seyyari, silahlı kuvvetlerin bu mirası sürdürmeyi temel görev olarak gördüğünü vurguladı.

Seyyari, İran’ın askeri kapasitesinin, özellikle son dönemde yaşanan ABD ve İsrail saldırıları sonrasında daha da derinleşen tehdit algısı ile birlikte sürekli olarak geliştiğini belirtti.