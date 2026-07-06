Tahran’da milyonlar Şehit İmam Hamanei'ye veda etti: 100 ülkeden katılım sağlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran’da İslam Devrimi’nin şehit lideri Seyyid Ali Hamanei ve ailesine ait cenaze törenine bugün milyonlarca kişi katıldı.

Cenaze konvoyunun, aralarında şehit liderin en küçük torununun da bulunduğu aile fertlerine ait tabutları taşıdığı bildirildi. Başkent sokaklarını dolduran kalabalıkların ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attığı, “intikam” çağrılarında bulunduğu aktarıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğun katılımın, İran ve bölge tarihinde modern dönemin en büyük cenaze törenlerinden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Siyasi analistler, törenin dördüncü gününde de süren kitlesel katılımın, şehit liderin kanının yerde bırakılmayacağına dair güçlü bir siyasi mesaj taşıdığını belirtti. Ayrıca İran’daki iç toplumsal dayanışma modelinin, siyasi ve müzakere süreçlerine de yansıyan bir bilinç oluşturduğu ifade edildi.

Değerlendirmelerde, yaşanan sürecin yalnızca bir cenaze töreni olmanın ötesine geçtiği, İran’da dini, milli ve kültürel bir sembol etrafında şekillenen geniş bir toplumsal mobilizasyonu ortaya koyduğu vurgulandı.

Törenlerin, Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda iki gün süren geniş katılımlı vedanın ardından tamamlandığı, ardından programın Kum ve Irak’a uzanacağı bildirildi.

Resmi takvime göre cenaze programının altı gün süreceği, Tahran’dan sonra Kum, Necef ve Kerbela’da törenlerin düzenleneceği, son defin işleminin ise Meşhed’de İmam Rıza Türbesi’nde gerçekleştirileceği aktarıldı.