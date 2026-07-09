Video / “Bayet Berhast / Kıyam Etmeli” Eserinin Arapça Versiyonu Yayınlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Müzik dünyasında dikkat çeken “Bayet Berhast / Kıyam Etmeli” eserinin yeni Arapça yorumu, Iraklı şarkıcı Eşref et-Temimi tarafından seslendirildi. Şair Morteza Haydari Al-Kathir’in yazdığı sözler, Emir Mehdi Zarei’nin modern düzenlemesiyle birleşerek esere yeni bir soluk kazandırdı.
9 Temmuz 2026 - 16:46
News ID: 1837929
Iraklı sanatçı Eşref et-Temimi, sözlerini Morteza Haydari Al-Kathir’in kaleme aldığı ve düzenlemesini Emir Mehdi Zarei’nin üstlendiği “Bayet Berhast / Kıyam Etmeli” parçasının Arapça versiyonunu müzikseverlerle buluşturdu.
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