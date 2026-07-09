Çağdaş Dönemde Erbain Yolunu Açan İsim, Nihayet Meşaye’ye Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Erbain yürüyüşünün günümüzdeki kitlesel halini almasında büyük emeği olan ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlama konusunda öncü rol üstlenen ismin, manevi olarak da bu yolculuğun bir parçası olduğu vurgulandı. “Meşaye” olarak adlandırılan yürüyüş yolunda, onu yad eden ziyaretçiler, bu tarihi girişimi bir kez daha hatırlattı.