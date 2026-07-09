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Çağdaş Dönemde Erbain Yolunu Açan İsim, Nihayet Meşaye’ye Ulaştı

9 Temmuz 2026 - 16:35
News ID: 1837924
Çağdaş Dönemde Erbain Yolunu Açan İsim, Nihayet Meşaye’ye Ulaştı

Erbain ziyaretini modern çağda milyonlar için yeniden erişilebilir ve güvenli hale getiren ismin anısı, Necef-Kerbela yolundaki “Meşaye” yürüyüşünde bir kez daha tazelendi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Erbain yürüyüşünün günümüzdeki kitlesel halini almasında büyük emeği olan ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlama konusunda öncü rol üstlenen ismin, manevi olarak da bu yolculuğun bir parçası olduğu vurgulandı. “Meşaye” olarak adlandırılan yürüyüş yolunda, onu yad eden ziyaretçiler, bu tarihi girişimi bir kez daha hatırlattı.

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