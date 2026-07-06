Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Milyonlarca Yaslı Halktan Şehit Lidere Büyük Veda 1

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABNA Haber Ajansı muhabiri, devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreninden özel görüntüler servis etti. Görüntülerde, milyonlarca yaslı insanın tören alanında bir araya gelerek şehit lidere son görevini yerine getirdiği görüldü.

Tören boyunca halkın yoğun katılımı, devrimin şehit liderine duyulan sevgi ve bağlılığın güçlü bir göstergesi oldu. Meydanları dolduran kalabalıklar, şehit liderin pak ve mukaddes cenazesini hüzünlü sloganlar, dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı.

ABNA muhabirinin objektifine yansıyan kareler, yalnızca bir cenaze törenini değil; aynı zamanda direniş eksenine gönül veren milyonların ortak yasını, kararlılığını ve şehit liderin mirasına sahip çıkma iradesini de gözler önüne serdi. Büyük uğurlama töreni, halkın vefa ve sadakatinin tarihi bir sahnesi olarak kayıtlara geçti.