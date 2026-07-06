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Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Milyonlarca Yaslı Halktan Şehit Lidere Büyük Veda 1

6 Temmuz 2026 - 18:44
News ID: 1836589
Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Milyonlarca Yaslı Halktan Şehit Lidere Büyük Veda 1

ABNA muhabirinin özel görüntüleri, devrimin şehit liderinin büyük uğurlama töreninde milyonlarca yaslı insanın meydanları doldurduğunu ortaya koydu. Halk, şehit liderin pak ve mukaddes cenazesine derin bir hüzün, bağlılık ve vefa duygusuyla eşlik etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABNA Haber Ajansı muhabiri, devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreninden özel görüntüler servis etti. Görüntülerde, milyonlarca yaslı insanın tören alanında bir araya gelerek şehit lidere son görevini yerine getirdiği görüldü.

Tören boyunca halkın yoğun katılımı, devrimin şehit liderine duyulan sevgi ve bağlılığın güçlü bir göstergesi oldu. Meydanları dolduran kalabalıklar, şehit liderin pak ve mukaddes cenazesini hüzünlü sloganlar, dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı.

ABNA muhabirinin objektifine yansıyan kareler, yalnızca bir cenaze törenini değil; aynı zamanda direniş eksenine gönül veren milyonların ortak yasını, kararlılığını ve şehit liderin mirasına sahip çıkma iradesini de gözler önüne serdi. Büyük uğurlama töreni, halkın vefa ve sadakatinin tarihi bir sahnesi olarak kayıtlara geçti.

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