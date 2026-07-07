Uluslararası edya Kum'daki cenaze törenlerini canlı yayınladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın şehit liderinin Kum kentindeki cenaze törenleri, dünya basınının odağında yer almaya devam ediyor. Uluslararası medya kuruluşları, törenleri anbean takip ederken, özellikle halkın yoğun katılımı dikkat çekti.

Yemen merkezli El-Mesire televizyonu, törenleri canlı yayınla aktararak Kum'da "sel gibi" bir insan akınının yaşandığını bildirdi. Russia Today'in Arapça yayını ise, törenlere yaşlılar ve engellilerin de yoğun ilgi gösterdiğini, hatta yaşlı bir kadının defalarca yardım teklifine rağmen sürünerek tören alanına ulaşmayı tercih ettiğini aktardı. El Cezire televizyonu, Kum'daki milyonluk törenin havadan çekilmiş görüntülerini yayınlarken, Amerikan CNN'in web sitesi de Cuma günü Tahran'daki törenlerin ardından bugün Kum'daki törenleri canlı olarak ekranlarına taşıdı.

Reuters haber ajansı, Kum ve Tahran'daki milyonluk cenaze törenlerinin ulusal bir vedanın ötesine geçtiğini, ABD ve İsrail rejimine yönelik açık bir halk mesajı niteliği taşıdığını belirtti. Haberde, Washington ve Tel Aviv'in İran'ı teslim alma çabalarının başarısızlığa uğradığı vurgulanırken, törenlerin sembolik direniş ve dayanıklılık görüntüleriyle Tahran'ın müzakere stratejisinin temelini oluşturacağı ifade edildi. Reuters ayrıca, İran'ın savaş kazanımlarını Hürmüz Boğazı üzerinden bir baskı aracına dönüştürdüğüne dair analizlere de yer verdi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua da Kum'daki törenleri görüntülerle aktararak, geniş halk katılımına dikkat çekti. Öte yandan, Kerbela Valiliği, şehit liderin Irak'ın Kerbela kentine gelişini bu yılki Erbain törenlerinin ilk ziyaretçisi olarak selamlayan bir billboard astı.

El Cezire'nin kapsamlı analizinde ise törenlerin üç aşamalı olarak planlandığı belirtildi: Cuma günü resmi taziye ve yabancı heyetlerin katılımı, Cumartesi günü Tahran'daki halka açık veda, Pazar günü ise Ayetullah Cafer Sebhani'nin kıldırdığı cenaze namazı. Haberde, kırmızı bayrakların İran siyasi ve dini kültüründe yalnızca yas değil, henüz intikamı alınmamış kan ve direniş anlamına geldiği vurgulandı. El Cezire, cenaze törenlerinin sessiz bir veda değil, şehitliğin bir dönemin sonu değil devamı olduğu anlatısını yeniden üreten bir alan olarak görüldüğünü kaydetti.