Video /İmam Humeyni Musallası’nda İkinci Gün: Dünyanın Dört Bir Yanından Görkemli Veda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İmam Humeyni Musallası, üst üste ikinci gün boyunca, dünyanın dört bir yanından gelen âşıkların ve özgür insanların yoğun katılımına ev sahipliği yapıyor. Direniş ruhunu yüreğinde taşıyan kalabalıklar, büyük bir hüzün ve derin bir bağlılık içinde, kudretli liderleri ve canını davasına feda eden öncüleriyle son kez vedalaşmak üzere Musalla’da toplandı.
5 Temmuz 2026 - 10:25
News ID: 1835752
Tahran’daki İmam Humeyni Musallası, ikinci gününde de dünyanın farklı ülkelerinden gelen âşıkların, özgür insanların ve direniş sevdalılarının buluşma noktası oldu. Katılımcılar, güçlü önderlerine ve canını davasına adamış rehberlerine görkemli bir veda için bir araya geldi.
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