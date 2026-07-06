Video / Sardar Hasanzade: Cenaze Güzergâhı Değişmedi, Şehitlerin Cenazeleri Doğudan Batıya İlerlemeye Devam Edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’da İmam Şehit’in mübarek naaşı ve şehitlerin cenaze merasimi yoğun halk katılımıyla devam ederken, Sardar Hasanzade tören güzergâhına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hasanzade, cenaze alayının güzergâhında herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurgulayarak, “Güzergâh değişmedi; hareket yönü hâlâ doğudan batıya doğrudur” dedi. Hasanzade, şehitlerin naaşlarını halkla buluşturmak için mümkün olan en yakın noktadan, örneğin İnkılap Meydanı civarından, pakerlerin halkın bulunduğu güzergâha yerleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Doğu bölgelerinde bulunan vatandaşlara da çağrıda bulunan Hasanzade, “Doğu noktalarında bulunan azizlerden batıya doğru hareket etmelerini rica ediyorum. Çünkü mübarek naaş nereye taşınırsa taşınsın, halkın bir bölümü naaşın arkasında, bir bölümü ise önünde kalabilir” açıklamasında bulundu.

Hasanzade, bu büyük merasim için 10 ila 12 saatlik bir teşyi sürecinin öngörüldüğünü belirterek, hiçbir acelelerinin olmadığını söyledi. Amaçlarının, özellikle ülkenin dört bir yanından İmam Şehit’in mübarek naaşını ziyaret etmek ve ona refakat etmek için gelen tüm aziz vatandaşların bu manevi atmosferden en iyi şekilde istifade edebilmesi olduğunu kaydetti.