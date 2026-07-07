Kum'da tarihi veda: 7 kilometrelik yolda milyonlar Şehit İmam'ı uğurladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrimi'nin şehit liderinin cenaze töreni Salı günü Kum kentinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti. Cemkeran Camii'nden Hz. Fatıma Masume Türbesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik güzergâh boyunca, genişliği yaklaşık 100 metre olan bulvar baştan sona insan seliyle doldu. Tören, dünyanın tarihi bir vedaya tanıklık ettiği anlar olarak kaydedildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kum, günlük görünümünü tamamen değiştirdi; tüm sokaklar Peygamber Efendimiz (sav) Bulvarı'na açılırken, milyonlarca yaslı kalp aynı hedefe yöneldi. Cenaze töreni saat 08:00 civarında başladı ve şehitlerin naaşlarını taşıyan araç, devasa kalabalığın arasında örnek bir düzen içinde ilerlemeye başladı. Yol boyunca "Lebbeyk ya Hamanei" ve "Bu kadar ordu geldi, liderin aşkına geldi" sloganları yükseldi, gözyaşları sel oldu.

Gözyaşlarıyla ıslanan yüzler, vedalaşmak için göğe kalkan eller ve salavat ile duaların fısıltıları, kameraların tamamını kaydetmekte zorlandığı bir tablo oluşturdu. Kalabalık içinde, uzak şehir ve köylerden gelenler, gece boyunca yollarda saatler geçirerek bu tarihi vedada sadece birkaç an bulunmak için gelmişti. Bu katılım, birçokları için şehit liderin yıllar süren rehberliğine, mücadelesine ve direnişine bir vefa borcuydu.

Törende, Türk, Lor, Beluç, Kürt, Arap ve Türkmen gibi farklı etnik gruplar kendi yöresel kıyafetleriyle yan yana durarak İran'ın etnik birliğini sergiledi. Yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de kendi ulusal bayraklarıyla törene katılarak, bu acının yalnızca İran sınırlarıyla sınırlı olmadığını, İslam dünyasının birçok ülkesinde de paylaşıldığını gösterdi.

Ehl-i Beyt meddahlarının aşure nağmeleri tüm güzergâhta yankılandı. Aşura mersiyeleri genç ve yaşlı herkesin gözyaşlarına hakim olmasını sağladı. Kum'un yakıcı sıcağına ve yer yer yükselen toza rağmen kalabalıktan hiçbir şey eksilmedi; insanlar saatlerce güneşin altında, yorgunluk belirtisi göstermeden, şehit liderin naaşına son kez bakabilme umuduyla bekledi.

Törenin en dikkat çekici görüntülerinden biri, 1990'lı, 2000'li ve 2010'lu yıllarda doğan gençlerin ve ergenlerin yoğun katılımıydı. Çocukluklarını şehit liderin sözleriyle geçiren bu nesil, devrimin ilk kuşaklarıyla omuz omuza durarak yolun ve ideallerin devamlılığını gösterdi. Aileler kalabalığın büyük bir bölümünü oluşturuyordu; babalar çocuklarını omuzlarında taşırken, anneler küçük çocuklarının ellerini tutmuş, yaşlılar ise zorlu yola rağmen törene ulaşmıştı. Bu uğurlama, tüm nesillerin bir arada olduğu bir tabloydu.

Güzergâh boyunca "Yâ Lâserât el-Hüseyin" yazılı kırmızı bayraklar öfkeyi sembolize ederken, şehitlerin kanının hesabını sorma ve yolunu devam ettirme mesajını haykırdı. Halkın ellerinde şehit liderin ve yeni Dini Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamanei'nin fotoğrafları yer alıyordu.

Ulusal Cenaze ve Veda Törenleri Kurulu'nun açıklamasına göre, resmi törenler Tahran'da başladı ve halka açık törenlerle devam etti. Şehit liderin naaşı, dün Tahran'da milyonluk kalabalık tarafından uğurlandıktan sonra bugün Kum'da törenle karşılandı. Yarın Necef ve Kerbela'da, daha sonra ise Meşhed'de tören düzenlenecek ve şehit lider, İmam Rıza (a.s.) türbesine defnedilecek.