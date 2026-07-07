Reuters: İran'da milyonluk törenler Batı'ya mesaj veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters haber ajansı, İran'ın şehit liderinin cenaze törenlerine ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, ABD'nin cenaze törenlerinin İran halkı için bir keder ve yenilgi gösterisi olacağını düşündüğü, ancak Tahran'ın bu törenleri gelecekte düşmanlarına karşı meydan okuma aracı olarak kullandığı belirtildi.

Reuters, Tahran ve Kum'daki milyonluk cenaze törenlerinin ve bu törenlerin Kerbela, Necef ve Meşhed'de devam etmesinin, ulusal bir vedanın ötesine geçtiğini vurguladı. Törenlerin, ABD ve İsrail rejimine yönelik açık bir halk mesajı niteliği taşıdığı ve bu mesajın, iki ülkenin İran'ı teslim alma çabalarının başarısızlığa uğradığını gösterdiği ifade edildi.

Bölgesel yetkililer, diplomatlar ve analistlere dayandırılan haberde, bu sembolik meydan okuma ve dayanıklılık görüntülerinin, bundan sonra Tahran'ın müzakere stratejisinin temelini oluşturacağı kaydedildi. Batılı gözlemciler, bu törenleri Tahran'ın dayanıklılık kabiliyetini bir baskı aracına dönüştürdüğü an olarak nitelendirdi.

Haberde, son savaşın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki nüfuzunu tamamen açığa çıkardığı ve gelecekteki müzakerelerde boğaz dosyasının nükleer programdan ayrılmasının zor olacağı belirtildi. Washington'un 60 günlük ateşkes döneminde İran'ın nükleer programını durdurmak istediği ancak son günlerin İran'ın yalnızca nükleer programla sınırlı olmayan yeni baskı araçlarına sahip olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Reuters, Tahran'ın Hürmüz Boğazı baskı aracı ve bu boğaz üzerindeki hakimiyetini kabul ettirme çabasıyla, savaştaki kazanımlarını kalıcı bir stratejik avantaja dönüştürdüğünü ve bunu ateşkes döneminde olayların hızını kontrol ederek yaptığını belirtti. Bu kontrolün, geçiş düzenlemeleri, koordinasyon mekanizmaları veya dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin beşte birinin geçtiği rotada hizmet vergisi şeklinde ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Amerika'daki Ortadoğu Enstitüsü analisti Alex Vatanka, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'na ekonomik bir kaynaktan öte, siyasi meşruiyet kaynağı olarak baktığını söyledi. Vatanka, "Sembolik anlamlar İranlılar için gelirlerden çok daha önemli. Boğazın İran'a ait olduğunun kabul edilmesini istiyorlar çünkü bu, İran'ın boğaz üzerinde egemen bir güç olarak kabul edilmesine dayanıyor" dedi. Vatanka, İran'ın boğaz üzerindeki egemenliğinin değerini, yaptırımların kaldırılması ve yurtdışındaki dondurulmuş varlıklarından çok daha fazla gördüğünü ve İran'ın bu konuda kararlı bir tutum sergilediğini, hiçbir koşulda haklarından taviz vermeyeceğini belirtti.

Bölgesel kaynaklar ve diplomatlar, İran'ın, "savaş kazanımları" olarak gördüğü şeyleri sağlamlaştırmak için müzakereleri kasıtlı olarak yavaşlattığını belirtti. Eski Amerikalı diplomat ve İran uzmanı Alain Eir, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki konumunu güçlendirmesinin, nükleer dosyadan çok daha önemli olduğunu yazdı. Eir, "İranlılar zaman kazanmaktan ve müzakereleri uzatmaktan tamamen memnun. Hürmüz'ü kontrol etmek istiyorlar ve bu kontrolü kurumsallaştırmak için görüşmeler yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politika kısıtlamaları ve ara seçim baskısı altında olduğunu, İran ile bir anlaşma sağlama konusunda karşılaştığı baskının, İran'ın taviz verme baskısından çok daha büyük olduğunu belirtti. Alain Eir, "İranlılar Trump'ın krizden çıkmak istediğini biliyor ve onu sıkıştırabileceklerini biliyor çünkü zaman onların lehine. Hiç kimse kazanmayacak ama İran'ın kaybı ABD'ninkinden daha az olacak" dedi.

Eski Amerikalı Ortadoğu müzakerecisi Aaron David Miller ise, Washington'un başlattığı askeri saldırının İran'ın iradesini kırmada başarısız olduğunu ve Amerikan diplomasisini, uygulanması zor ve kırılgan bir ateşkesle baş başa bıraktığını söyledi. Miller, Tahran'ın, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni gerçekliğin kabul edildiğinden ve yurtdışındaki milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasında somut ilerleme kaydedildiğinden emin olmadan nükleer dosyaya ciddi şekilde girmeyeceğini belirtti. Miller, 60 günlük sürenin her zaman bir hayal olduğunu, İranlıların yeni durumu sağlamlaştırmadan nükleer dosyaya yönelmeyeceğini, dünya liderlerinin ve özellikle Trump'ın 27 Şubat öncesine dönüşün mümkün olmadığını anlamasını sağlamak istediklerini ifade etti.

Reuters, Washington'un büyük olasılıkla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, büyük ölçüde Tahran tarafından dikte edilen koşullarla kabul etmek zorunda kalacağını belirtti.