Meşhed'de cenaze töreni için güvenlik önlemleri tamamlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Horasan Razavi Valisi Gülâmhüseyin Muzafferi, şehit liderin cenaze törenine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vali, bugün şehit lidere bağlı Horasanlılar olarak, bu değerli imamın naaşına ve ziyaretçilerine layık birer ev sahibi olacaklarını ifade etti.

Muzafferi, törenin görkemli bir şekilde gerçekleşeceğini ve bunun Horasan ve Meşhed halkı için büyük ve uluslararası bir olay olduğunu belirtti. Bu tarihi ve büyük olayın gerçekleştiği dönemde görev yapmanın kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Vali, bu büyüklükte ve ihtişamda bir törenin daha önce yaşanmadığını söyledi.

Muzafferi, bu süreçte 16 güvenlik konseyi toplantısı yapıldığını, bunlardan 12'sinin savaş ve ateşkes sonrasında gerçekleştiğini belirtti. Savaş döneminde ise yaklaşık 100 toplantı düzenlendiğini ve tüm önerilen güzergâhların teknik olarak değerlendirildiğini ekledi.

Vali, nihai cenaze güzergâhının, çeşitli değerlendirmelerin ardından İmam Rıza (a.s.) Caddesi'nden kutsal türbeye doğru olacağını açıkladı. Ayrıca, İmam Rıza Caddesi'ne bağlanan yan sokak ve caddelerin de kalabalığın katılımı, ekipman ve hazırlıklar için önceden planlandığını belirtti. Muzafferi, türbedeki merasimin Astan-ı Kuds tarafından yürütüleceğini, cenaze alayının türbeye bağlanacağını ve namazın türbede kılınacağını söyledi. Türbeye ulaşan Tabarsi, Şirazi, Nevab gibi caddelerin ise namaz güzergâhları olarak belirlendiğini ekledi.