Şehit İmam Hamanei'nin pak ve mübarek cenazesi Irak'a ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim Haber Ajansı'nın Irak'a özel olarak gönderdiği muhabir Mehdi Bahtiyari'nin aktardığına göre, Necef kenti, şehit lider Ayetullah Hamanei'nin cenaze töreni için hazırlıklarını tamamlıyor. Törene, Irak halkının farklı kesimlerinin, aşiretlerin, medrese öğrencilerinin ve yas kervanlarının yoğun katılımı bekleniyor.

Programa göre, naaşın resmi karşılama töreni bu gece (Salı) Irak hükümetinin üst düzey yetkilileri, üst düzey komutanlar, büyük din adamlarının temsilcileri ve siyasi ile dini şahsiyetlerin katılımıyla Necef Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenecek.

Asıl halka açık cenaze töreni ise yarın sabah (Çarşamba) saat 06:00'da başlayacak. Naaş, Necef'teki Sadrın Meydanı'ndan halkın omuzlarında İmam Ali Türbesi'ne doğru taşınacak. Türbeye giden güzergâhlarda, bu büyük liderle vedalaşmak için gençlerin ve halkın yoğun katılımı öngörülüyor.

Tesnim muhabirinin sahadan aktardığına göre, Necef'te hazırlıklar tamamlanmış durumda ve şehirde ağır bir atmosfer hakim. Cenaze güzergâhı boyunca halk kervanları konuşlandırılırken, Necef'in eski kısmına giden tüm caddelerde yas alameti olarak siyah bayraklar dalgalanıyor. Yerel halk ve Irak'ın diğer şehirlerinden gelen ziyaretçiler, yarın sabah görkemli bir cenaze töreni düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.