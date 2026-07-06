Video / “Halk! Ağa Tahran’dan Ayrıldı...” Devrimin Şehit Liderine Tahran’da Son Veda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın başkenti Tahran, devrimin şehit liderinin pak ve mukaddes cenazesine yapılan son vedaya sahne oldu. Halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilen cenaze töreninde, meydanları dolduran kalabalıklar, direniş çizgisinin sembol ismine duydukları bağlılığı ve saygıyı bir kez daha gösterdi.

Törenin son anlarında kaydedilen görüntüler, vedanın manevi atmosferini bütün açıklığıyla yansıttı. Görüntülerde yükselen “Halk! Ağa Tahran’dan ayrıldı...” ifadesi, yalnızca bir cenaze töreninin sona erişini değil, aynı zamanda halk ile lideri arasındaki güçlü bağın hüzünlü bir nişanesi olarak hafızalara kazındı.

Devrimin şehit liderinin mübarek pak ve mukaddes cenazesinin Tahran’dan uğurlanmasıyla birlikte, başkentteki törenin son bölümü derin bir sessizlik, gözyaşı ve kararlı bir bağlılık duygusu içinde tamamlandı. Direniş eksenine gönül veren kitleler için bu veda, bir ayrılıktan çok, şehit liderin bıraktığı yolun ve mirasın sürdürüleceğine dair güçlü bir toplumsal mesaj olarak değerlendirildi.