Milyonlar, Şehit İmam Ayetullah Hamanei'i Tahran'da son yolculuğuna uğurladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hüseyni Hamanei'in naaşı, milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlenen tarihi cenaze töreni eşliğinde Tahran'da Azadi Meydanı'na doğru uğurlandı.

İran'ın dört bir yanından gelen milyonlarca yaslı vatandaş, cenaze töreninin başlamasıyla birlikte başkent sokaklarını doldururken, yetkililer organizasyonu ülkenin yakın tarihindeki en büyük halk buluşması olarak nitelendirdi.

Cenaze kortejinde, Ayetullah Hamaney ile birlikte 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında şehit olan aile fertlerinin İran bayraklarına sarılı naaşları da taşındı.

Siyah kıyafetler giyen ve sine vurarak matem tutan milyonlarca kişi, cenaze güzergâhı boyunca şehit lider için sloganlar attı. Törene katılanlar İran bayraklarının yanı sıra Ayetullah Hamaney'in posterlerini taşıyarak bağlılık ve direniş mesajları verdi.

Organizatörler, yaklaşık 10 ila 12 saat sürmesi beklenen cenaze yürüyüşünün Damavand Caddesi, İmam Hüseyin Meydanı, İnkılap Caddesi, İnkılap Meydanı, Azadi Caddesi, Azadi Meydanı ve Şehid Leşgari Otoyolu güzergâhını takip edeceğini açıkladı.

Pazar günü düzenlenen cenaze namazını Büyük Ayetullah Cafer Subhani kıldırdı. Törende, Şehit İmam Ayetullah Hamanei'in damadı Dr. Misbahül Hüda Bakiri Keni, gelini Zehra Haddad Adil, 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Golpayegani ve kızı Seyyide Büşra Hüseyni Hamanei için de cenaze namazı eda edildi.

Merasim komitesi, cenaze programının salı günü Kum'da devam edeceğini, çarşamba günü Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde anma ve cenaze törenleri düzenleneceğini duyurdu.

Şehit lider için son defin töreninin ise perşembe günü İran'ın Meşhed kentinde gerçekleştirileceği bildirildi. Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hüseyni Hamanei'in vasiyeti doğrultusunda naaşının, İmam Rıza Türbesi'nde defnedileceği ifade edildi.