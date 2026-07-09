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Video / Saatler Süren Bekleyişin Ardından Şehit Devrim Lideri’nin Pak Cenazesi Meşhed’de Teşyi Güzergâhına Girdi

9 Temmuz 2026 - 15:30
News ID: 1837911
Video / Saatler Süren Bekleyişin Ardından Şehit Devrim Lideri’nin Pak Cenazesi Meşhed’de Teşyi Güzergâhına Girdi

Meşhed halkının saatler süren hüzünlü bekleyişinin ardından, İslam İnkılabı’nın Şehit Lideri’nin pak ve mukaddes cenazesi, İmam Rıza’nın (a.s.) mukaddes haremine uzanan teşyi güzergâhına ulaştı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam İnkılabı’nın Şehit Lideri’nin pak ve mukaddes cenazesi, Meşhed halkının saatler süren bekleyişinin ardından teşyi merasimi için belirlenen güzergâha girdi.

Meşhed’de büyük bir yas ve vefa atmosferi hâkim olurken, halk Şehit Lider’i son yolculuğunda yalnız bırakmamak için saatler boyunca güzergâh üzerinde bekledi.

Şehit Devrim Lideri’nin mübarek cenazesi, halkın yoğun katılımı ve duaları eşliğinde İmam Rıza’nın (a.s.) mukaddes haremine doğru ilerlemeye başladı. Bu tarihi anlar, Meşhed halkının direniş çizgisine, velayet yoluna ve Şehit Lider’in mirasına bağlılığının güçlü bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

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