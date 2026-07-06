İran’ın Şehit Önderi İçin Büyük Veda: Tahran’da Milyonluk Cenaze Töreni Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran, bugün direniş cephesinin hafızasına kazınacak tarihi bir veda törenine sahne oluyor. İran’ın aziz şehidi olarak anılan merhum şahsiyet ve ailesinin mübarek naaşları için düzenlenen cenaze merasimi, dakikalar önce başkent Tahran’da başladı.

Törene, derin bir hüzün ve güçlü bir bağlılık duygusuyla milyonlarca yaslı vatandaş katılıyor. Tahran sokaklarını dolduran kalabalıklar, şehitlerine son görevlerini yerine getirirken, birlik, direniş ve vefa mesajlarıyla bu büyük vedayı tarihi bir halk buluşmasına dönüştürüyor.

İran halkının yoğun katılımıyla başlayan cenaze töreni, yalnızca bir uğurlama merasimi değil; aynı zamanda şehitlerin yoluna bağlılığın, ailelerine gösterilen saygının ve direniş iradesinin güçlü bir sembolü olarak öne çıkıyor.