Video / İmam Hüseyin (a.s.) Metro İstasyonu’nda Tarihî Veda Öncesi Yoğun Anlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İmam Hüseyin (a.s.) Metro İstasyonu, devrimin şehit liderinin mübarek naaşı için düzenlenecek cenaze töreninin başlamasından kısa süre önce halkın yoğun katılımına sahne oldu.

Törene katılmak üzere bölgeye gelen vatandaşlar, metro istasyonunda büyük bir vakar ve hüzün içinde bir araya geldi. İstasyon çevresinde oluşan atmosfer, halkın şehit liderine duyduğu derin bağlılığı ve vefa duygusunu bir kez daha ortaya koydu.

Cenaze merasiminin başlamasına dakikalar kala İmam Hüseyin (a.s.) Metro İstasyonu’nda yaşanan bu hareketlilik, devrim ve direniş çizgisine gönül veren halkın tarihî vedaya güçlü katılımının ilk işaretlerinden biri olarak değerlendirildi.