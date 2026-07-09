Video /Türkiye’den Gelen Ziyaretçiler Meşhed-i Mukaddes’te Direniş ve Vefa Sloganlarıyla Yürüdü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Meşhed-i Mukaddes’te Türkiye’den gelen ziyaretçilerden oluşan kafile, taşıdıkları Türkiye bayrağı ve İslam dünyası liderinin kanını talep eden sancaklarla dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Ziyaretçiler, yürüyüş sırasında “Allahuekber, Hamaney rehber” ve “Lebbeyk ya Seyyid Mücteba” sloganları atarak direniş cephesine bağlılıklarını ve İslam ümmetinin liderliğine vefalarını dile getirdi.

Türkiye’den gelen kafilenin Meşhed-i Mukaddes’teki bu coşkulu katılımı, sınırları aşan ümmet bilincinin, direniş ruhunun ve mazlum halklarla dayanışma iradesinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.