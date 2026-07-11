Ayetullah Mazaheri: "ABD Başkanının Açıklamaları Düşmanların Çaresizliğini Gösteriyor"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şii din âlimi Ayetullah Uzma Hüseyin Mazaheri, şehit İslam ümmeti liderinin cenaze töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD Başkanı'nın son açıklamalarına tepki gösterdi.

Mazaheri, mesajında ABD Başkanı'nın son dönemde yaptığı açıklamaların, İran milletinin büyüklüğü, birlik ve dayanışması karşısında düşmanların içine düştüğü çaresizlik, acizlik ve korkunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Şii mercii ayrıca, cenaze törenine milyonlarca kişinin katılımını değerlendirerek, halkın yoğun ilgisinin İslam ümmetinin gücünü ve İran halkının İslam ile devrim ideallerine bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Mazaheri, geniş katılımlı törenin, toplumun birlik ve beraberliğini yansıttığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda İslam ümmetinin dayanışmasını ve ortak değerlere bağlılığını gösteren önemli bir tablo oluşturduğunu ifade etti.